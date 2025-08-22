Sheila Casas aclara si Ana Mena y Melyssa Pinto estuvieron en sus vacaciones familiares: "Ha habido una confusión"

Como cada año, los Casas ha disfrutado de un viaje familiar. Este año, el destino elegido ha sido El Salvador, país en el que también se han dejado ver Ana Mena y Melyssa Pinto, las respectivas parejas de Mario y Oscar, provocando un gran revuelo mediático.

Sheila Casas

A su llegada a Madrid, totalmente renovada por disfrutar de unos días en familia, Sheila Casas se ha mojado sobre sus cuñadas, aclarando si han estado con toda la familia de viaje.

"Siempre está ahí, siempre es el número uno, bueno, al menos para nosotros, yo creo que debería ser para todo el mundo", ha comenzado diciendo la abogado sobre viajar en familia. Sobre Ana Mena y Melyssa, ha dejado claro que no han coincidido con la familia en El Salvador. "No hemos coincidido, ha habido una confusión... No las he conocido, yo no tengo el gusto", ha zanjado sobre el asunto la ex de Escassi. Además, ha preferido no pronunciarse sobre las publicaciones de la exconcursante de "La isla de las tentaciones" que confirmarían su idilio con Mario Casas, señalando que no habla "de cosas que no me conciernen, al final no tiene nada que ver conmigo. Pero me alegro, que sea feliz todo el mundo".

Un mensaje para Escassi

A principios de julio, Escassi y Sheila Casas anunciaban su ruptura tras unos intensos meses de amor. Casi dos meses después, la abogada ha pasado definitivamente página. "Estoy muy, muy bien, la verdad, y más después de este viaje, cómo no voy a estar bien", ha declarado la hermana de Mario ante los micrófonos.

Aunque desconoce cómo se encuentra Escassi, no ha dudado en enviarle un mensaje a su ex: "Espero que le vaya bien, la verdad, o sea, que esté bien". Muy empática, también le ha dedicado unas palabras a Valeri Cuéllar tras sufrir una agresión. "Me sabe fatal, si ha sido así, lo siento mucho por ella. Pero no tengo ni idea, lo siento, de verdad", ha expresado Sheila.