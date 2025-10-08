Sheila Casas se deshace en piropos con María José Suárez tras su encuentro: "Me parece una mujer espectacular"

Fue el pasado 4 de julio cuando Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas anunciaban su ruptura a través de un comunicado en redes. Tras unos meses intenses de relación en los que llegaron a sonar campanas de boda, la pareja tomaba caminos separadas poco después de llegar el jinete de Honduras tras participar en "Supervivientes".

"Queremos comunicar que hemos decidido poner fin a nuestra relación. Ha sido una etapa bonita que recordaremos con cariño, pero creemos que es lo mejor para ambos en este momento. Os agradecemos todo el apoyo", rezaba el escrito.

La relación de las exparejas de Escassi

Tras su ruptura, ambos se han deseado lo mejor en numerosas ocasiones, pero no han mantenido el contacto. Tres meses después, la hermana de Mario Casas vuelve a acaparar los titulares por su encuentro con María José Suárez, exnovia también del jinete, en una discoteca.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Ahora, ha sido la propia Sheila la encargada de confirmar que estuvo con la modelo, deshaciéndose en halagos hacia la televisiva. "Íbamos a una discoteca con amigas en común y ya estaba ahí", ha explicado la abogada. Tras este encuentro, María José le pareció una mujer "maravillosa". "Ya me lo parecía, me parece una mujer espectacular, en todos los sentidos, pero bueno, al final tampoco puedo opinar mucho", ha confesado Casas.

Sobre el contenido de su conversación, Sheila Casas ha desvelado que no hablaron de Escassi en ningún momento porque "no nos acordamos" y cree que "es mejor así". Muy sincera, ha reconocido que no sabe cómo se encuentra porque "no tenemos mucho contacto".

La relación actual de Escassi y María José Suárez

La revista "Semana" publicaba en el número del 24 de septiembre unas fotografías del jinete y la modelo. "Juntos de nuevo (en el cine)", decía el titular. Horas después, María José Suárez aclaraba su relación con Escassi a la revista "¡Hola!" tras el revuelo. "Dejad de mentir, de inventar y de confundir a la gente. Lo último que me podía pensar es que hubieran cogido fotos antiguas de los dos juntos y las hayan puesto en portada con la intención de confundir a la gente, de insinuar que estamos de nuevo juntos cuando nada de eso es real. No le he vuelto a ver. Bueno, mentira, le volví a ver antes de verano en un bar de Madrid. Yo estaba con unas amigas y él entró con Sheila. Se acercó a mí como si nunca hubiera pasado nada, me plantó dos besos con toda su cara y me presentó a Sheila. Eso es todo el contacto que he tenido con él", zanjó sobre el asunto. En la actualidad, ni María José Suárez ni Sheila Casas, exnovias del jinete, mantienen relación con él.