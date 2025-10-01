Sheila Devil reaparece muy deteriorada con un vídeo que alerta a todos

La preocupación por Sheila Devil no da tregua. La hija de Camilo Sesto sigue en boca de todos, protagonizando momentos delicados que ponen de relieve el mal momento por el que atraviesa. Su vida estuvo ya en peligro cuando pendió de un hilo en el hospital y su madre, Lourdes Ornelas, se mentalizó de que el final estaba cerca. Se obró un milagro y la vida le dio una nueva oportunidad, que aprovechó para cambiar de género y vivir acorde con su propio ser, sin importarle qué opinaban terceras personas. Eso sí, no encarrilló su vida por completo.

Su problema de adicciones continúa siendo un tema muy comentado, especialmente cada vez que comparte nuevo material sensible en redes sociales. Sus actualizaciones en sus perfiles públicos son recibidas por sus fans de manera bien distinta. En algunas echa mano al humor y trata de robarle una sonrisa a todos. También hay otras en las que desea mostrar lo bien que se lo pasa y lo feliz que se siente, aunque lo que ven sus seguidores es algo bien distinto. Se fijan en el deplorable estado en el que se encuentra la casa que heredó de su padre, así como en su cada vez más deteriorado aspecto físico. Ha vuelto a suceder.

Se eleva la preocupación por Sheila Devil

Sus rasgos cada vez son más marcados y pocos pasan por alto su deterioro físico. Alertan de su mal estado y tratan de ayudar en la medida de lo posible con consejos. Unos le recomiendan ponerse en manos de profesionales, otros que se aleje de las amistades que le llevarán a una desgracia o todos coinciden en que su madre es quien mejor puede ayudarla, aunque Lourdes está ya desesperada sin saber cómo actuar.

Mientras tanto, nuevos vídeos se convierten en fenómenos virales. Unos por sus divertidos bailes en el salón de su casa, el cual no acondiciona para que sea visto por miles de seguidores. Otros jugando en el jardín de la vivienda feliz, aunque sola, despertando la preocupación de muchos por su salud mental. Ahora, un nuevo clip llama la atención de todos. Ella misma se graba mirando a cámara, suavizando sus facciones con la ayuda de un filtro que le ayuda a dulcificar su rostro. Pese a este intento, su dentadura acapara muchas miradas, pues se aprecia que faltan piezas dentales, mientras otras están en precario estado.

Pero en este último vídeo compartido por Sheila Devil con sus seguidores de Instagram también preocupa el mensaje que transmite. Uno inconexo, sin mucho sentido y que vuelve a provocar una oleada de preocupación entre todos. “Hola, vengo del futuro. Vengo a hablar de la pasta. ¡Ya de tonterías!”, se le escucha decir, sin que la mayoría logre descifrar lo que desea transmitir a su público. Se alerta de su situación y claman que puedan encontrarle la ayuda que necesita.