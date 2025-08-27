La significativa reacción de Irene Rosales y Anabel Pantoja al comunicado de Kiko Rivera

Kiko Rivera e Irene Rosales rompen su relación. Después de 11 de relación y dos hijas en común, las pequeñas Ana y Carlota, la pareja toma caminos separados. Tal y como ha explicado el DJ en un comunicado, su separación se ha producido en buenos términos y ahora, el bienestar de sus retoños está por encima de todo.

"Ellas son la mayor prueba del amor que hubo, y seguirán siendo el motor que nos una de por vida. Seremos padres siempre, y ese lazo no se rompe con una separación", declara sobre sus hijas en el escrito.

De Irene a Anabel: reacciones al comunicado

Una de las primeras en reaccionar al comunicado de Kiko Rivera ha sido Irene Rosales, su ya exmujer. La andaluza, corroborando cada una de sus palabras, ha comentado con un emoticono de corazón al escrito del DJ, gesto que evidencia que su ruptura se ha producido en buenos términos y que, por encima de todo, está el respeto y el cariño.

Anabel Pantoja, minutos después de la publicación de su primo en la que confirma su ruptura con Rosales, ha dado "me gusta" al post, mostrando su apoyo a Kiko. La sobrina de la tonadillera siempre ha estado muy unida al matrimonio y fue una de las únicas del clan Pantoja que asistió a la Primera Comunión de su hija Ana el 1 de junio de este año.

Anabel, su gran apoyo familiar

El DJ no mantiene relación con su madre, Isabel Pantoja, y su hermana Isa. Anabel es su gran apoyo familiar y la sobrina de la tonadillera es la única del clan que se lleva bien con todos los miembros. Cabe recordar que, durante el ingreso de Alma, hija de la influencer, toda la familia se volcó en Anabel y su hija. Hasta Las Palmas se trasladaron Isabel Pantoja y Agustín, Kiko Rivera e Isa Pantoja para estar al lado de Anabel, aunque no se produjo un acercamiento entre ninguna parte.