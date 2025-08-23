El significativo mensaje de Isa Pantoja durante su viaje a Marruecos con su hijo Cairo: "Rodeado de familia y mucho cariño"

Isa Pantoja y Asraf Beno se encuentran en Marruecos disfrutando de su primera escapada con su hijo Cairo, nacido el 22 de junio de 2025. El motivo de este primer viaje familiar con su bebé ha sido presentar al pequeño a los familiares de Asraf Beno, que aún no habían conocido al primer hijo del modelo. El matrimonio tenía muchas ganas de este primer encuentro con su bebé y, por fin, dos meses después de su llegada, han viajado a Larache para este reencuentro tan especial.

El mensaje de Isa Pantoja

La hija de la tonadillera ha reaparecido en redes con un significativo mensaje desde Marruecos. Junto a unas fotografías con su hijo Cairo en Larache, lsa Pantoja ha celebrado el segundo cumplemés de su bebé.

"Dos meses de vida y ya todo un viajero. Tu primera escapada ha sido a Larache, Marruecos, rodeado de familia y mucho cariño. Que esta sea la primera de muchas aventuras juntos", ha escrito en su última publicación la televisiva.

Un duro posparto

Poco a poco, Isa Pantoja se va recuperando de su complicado posparto. "Me preparé para el embarazo, pero nada para el posparto. El cansancio, las lágrimas... todo me sobrepasó. Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor cerrando una etapa poco apoco", confesó en Instagram hace unos días, actualizando su evolución emocional dos meses después del nacimiento de su bebé.