Sigue el escándalo familiar de los Beckham: Brooklyn Beckham, destrozado, mientras su esposa Nicola Peltz es acusada de “aislarlo” y retratada como una “víbora”

Brooklyn Beckham, hijo de los icónicos David y Victoria Beckham, se encuentra profundamente afectado por la forma en que los medios están retratando a su esposa, Nicola Peltz. Lo que debía ser una celebración íntima de amor y compromiso se ha convertido en el epicentro de un torbellino mediático.

La reciente ceremonia de renovación de votos, celebrada en el exclusivo Condado de Westchester, contó únicamente con la presencia de la familia de Nicola, un detalle que no ha pasado desapercibido. La ausencia de los Beckham ha desatado una ola de especulaciones sobre un posible distanciamiento entre Brooklyn y sus padres, alimentando rumores de tensiones familiares que, hasta ahora, se habían mantenido bajo la superficie.

Los comentarios en redes sociales y en la prensa del corazón apuntan a una posible influencia de Nicola en la relación de Brooklyn con su familia. Algunos sugieren que la actriz ha contribuido a un alejamiento progresivo, generando preocupación en el entorno de Victoria y David. Sin embargo, defensores de Nicola denuncian que estas acusaciones están impregnadas de prejuicios machistas, que la presentan como una figura manipuladora sin considerar la autonomía de Brooklyn como adulto.

La ceremonia de renovación de votos contrastó de forma notable con la fastuosa boda original celebrada en 2022, que reunió a más de 500 invitados de ambas familias en una muestra pública de unión y celebración. En esta ocasión, la elección de un evento mucho más íntimo y centrado exclusivamente en el círculo cercano de Nicola ha sido interpretada por muchos como una señal de fractura.

Hasta ahora, ni Brooklyn ni Nicola han emitido declaraciones oficiales sobre la situación. Su silencio, lejos de calmar las aguas, ha contribuido a intensificar el interés público y la especulación mediática.