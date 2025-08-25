De Silvia Alonso a Sara Sálamo a Vicky Luengo: familiares y amigos despiden a Verónica Echegui

Verónica Echegui ha muerto a los 42 años a causa de un cáncer. Después de unos días ingresada, la actriz falleció ayer, domingo 24 de agosto, en el Hospital 12 Octubre de Madrid. La capilla ardiente se ha instalado en el Tanatorio de La Paz y numerosos rostros conocidos han asistido a dar el último adiós a la inolvidable protagonista de "Yo son la Juani".

Una de las primeras en llegar al tanatorio ha sido la actriz Sara Sálamo. Junto a ella, Silvia Alonso, Susana Abaitua y Vicky Luengo, amigas y compañeras de profesión de Verónica Echegui.

Rostros conocidos despiden a Verónica Echegui en el Tanatorio de La Paz Jose Velasco Europa Press

Dafne Fernández y Elisa Matilla Gtres

Sara Sálamo Gtres

Dafne Fernández y Elisa Matilla, de luto y muy afectadas, han llegado juntas a La Paz. Paco León, con rostro serio, también ha asistido a despedirse de Echegui en su último adiós.

Paco León llegando a la capilla ardiente de Verónica Echegui Gtres

*Noticia en elaboración