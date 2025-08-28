La sobrina de Isabel Pisano, tras denunciar el ‘rapto’ de su tía: “Nunca confié en sus amigos”

Claudia Isabel Pisano, la sobrina de Isabel Pisano, se ha quedado con una espina clavada al no haber podido encontrar a tiempo a su tía. Llevaba mucho buscándola, pidiendo por vías públicas y también institucionales conocer el paradero de la actriz y escritora uruguaya, gran referente de la cultura española. Esposa del compositor Waldo de los Ríos y pareja del líder de la OLP Yasir Arafat, perdió la vida el pasado lunes 25 de agosto a los 81 años en un centro geriátrico de Majadahonda. Su familia no sabía que estaba aquí, a pesar de llevar interna desde 2018 dado su avanzado deterioro cognitivo a consecuencia del Alzheimer.

“Fue llevada a una residencia sin el consentimiento familia”, solicitaba a la Asamblea de Madrid conocer el paradero de su tía, así como su estado y el lugar al que habían ido a parar todas sus pertenencias. “Fue llevada a una residencia por parte de los servicios sociales de Madrid en 2018, haciendo expedientes e informes a escondidas”, denunciaba, tras ponerse incluso directamente con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid. Estaba internada “sin ningún consentimiento de los familiares, ya que yo me enteré de ello por los medios de comunicación”. Ahora pone el foco en los amigos de su tía desde ‘Y ahora Sonsoles’.

Claudia Pisano pide justicia tras lo sucedido

La sobrina de la escritora se ha sentado en el programa de Antena 3 para denunciar las irregularidades que existieron en su ingreso en un geriátrico. Algo que se habría hecho por parte de los servicios sociales sin conocimiento de la familia y sin “rendir cuentas”, como así ha denunciado de nuevo. También pone el foco en las joyas, muebles, recuerdos familiares de Waldo e incluso mascotas que pertenecieron a Isabel Pisano, pero que han desaparecido sin dejar rastro.

Isabel Pisano L Sevillano La Razón

Pero una vez expuesto esta inusual forma de obrar a la hora de internar a una persona con un alto grado de dependencia en una residencia, Claudia pone el foco en las amistades. “Mi tía me dijo que tenía miedo de que sus supuestos amigos la fuesen a ingresar en una residencia”, acusa directamente al entorno que rodeaba a la escritora y en la que ella dirige todas sus sospechas. Dice que esas amistades eran peligrosas y que ella “nunca confié en sus nuevos amigos”, pues no le dieron buena impresión la última vez que fue a visitarla. Advierte que “ella era muy inocente”.