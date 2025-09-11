Sofia Bono, invitada estrella en la presentación del último vibrador de una marca de lujo sueca

Ayer el Teatro Magno de Madrid se vistió de historia, elegancia y deseo para acoger el lanzamiento de LELO Switch™, el nuevo vibrador de la firma sueca que marca un antes y un después en el placer femenino. Un escenario cargado de simbolismo: este teatro fue regalo de Alfonso XIII a Carmen Moragas, la actriz que encarnó como pocas la rebeldía, el empoderamiento y la liberación femenina en pleno siglo XX.

Carmela –como la llamaban en la intimidad– fue musa, amante, actriz y mujer adelantada a su tiempo. Una figura capaz de desafiar los prejuicios de la época, de convertir su profesión en bandera y de vivir con una libertad inusual para su contexto. Si hoy siguiera entre nosotros, no cabe duda de que habría elegido LELO Switch™, no como un capricho, sino como un manifiesto: la afirmación de que el placer y la autonomía son derechos propios y no concesiones.

Por su parte, Adriana de Ippolito, Marketing & Communication Manager Spain-Portugal de LELO detalla que “el placer femenino ha estado silenciado durante muchos años”, y que los juguetes sexuales ayudan a visibilizar la sexualidad femenina como algo legítimo”.

Una fiesta que no se quiso perder Sofía Bono, la hija pequeña del exministro José Bono y Ana Rodríguez, uno de los rostros más conocidos que este miércoles apostaron por derribar tabúes y despatologizar el placer femenino. De hecho, como el resto de invitados, pudo llevarse a casa uno de los vibradores para probar de primera mano las delicias que ofrece este fiel compañero.

Sofía Bono en la presentación de de LELO Switch™ LELO

El Switch™ de LELO es un vibrador varita 2 en 1 que combina placer externo e interno en un diseño elegante, versátil y conectado. Gracias a su integración con aplicación móvil, permite explorar el deseo en pareja o en solitario, rompiendo barreras físicas y creando experiencias personalizadas y multisensoriales.

No es solo un dispositivo de placer, sino un objeto de diseño y tecnología que reivindica lo que Carmela ya intuía en su tiempo: que lo íntimo y lo exquisito no son frivolidades, sino declaraciones de poder personal. “Se trata de un vibrador de varita doble extremo 2 en 1 que combina placer externo e interno con la más avanzada conectividad a su aplicación móvil. Un dispositivo que transforma el autocuidado femenino en una experiencia multisensorial, personalizada y consciente”, añade Tasso.

Una noche simbólica

El lanzamiento se celebró en el mismo Teatro Magno, escenario cargado de memoria y pasión, con un espléndido cóctel afrodisiaco por parte de Chulapitas. Entre sus muros todavía resuena la voz de Carmela, la mujer que conquistó al rey pero que, sobre todo, se conquistó a sí misma. No es casual que el evento tenga lugar en la víspera de su cumpleaños: una coincidencia que convierte esta velada en homenaje y celebración.

De los “mordi-besos” de Alfonso XIII al lujo de LELO Switch™, el placer femenino ha recorrido un largo camino. Hoy, en pleno siglo XXI, Switch se erige como símbolo de independencia, autocuidado y sofisticación.

LELO invita a vivirlo en primera persona: porque el futuro del placer ya está aquí, y es femenino.