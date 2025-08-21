Sofía Suescun y Kiko Jiménez ponen tierra de por medio tras la polémica: este es el exótico destino elegido

Sofía Suescun y Kiko Jiménez, ajenos a cualquier información sobre su relación, han puesto tierra de por medio y se encuentran de camino al otro lado del mundo, huyendo del chaparrón mediático que les ha salpicado la últimas semanas. Después de su ruptura con Cristian Suescun, la portada de la revista "Lecturas" destapó hace unos días las citas secretas que, presuntamente, habría tenido la reina de realities con Juan Faro.

El destino elegido

Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre Juan Faro, aunque el influencer sí ha intervenido en televisión a raíz de la portada de "Lecturas". "Me sabe mal que hayáis venido hasta aquí porque yo lo único que tengo que decir es que el amor de mi vida es mi madre. Yo no voy a hablar de mi vida privada, yo no sabía que esto iba a ser tan heavy. A mí todo este mundo de la televisión me hace un poco de gracia, pero me da igual porque no vivo de esto, yo vivo de mis negocios (...) Yo no quiero afirmar ni negar nada, pero tampoco soy un mentiroso. Yo no soy nadie, ellos dos son los que viven de la televisión", declaró en una intervención Juan Faro en el programa "Fiesta". Aunque no confirmó ni desmintió su relación con la novia de Kiko Jiménez, quiso dejar claro que él no había filtrado: "A mi me llegó que esto se iba a filtrar por medio de una amiga de Sofía".

Ajenos a la polémica, Sofía y Kiko han hecho las maletas y se encuentran destino a Tailandia, tal y como ha desvelado la propia influencer en Instagram, donde acumula millones de seguidores. "Qué ilusión. Es mi primera vez en Tailandia y me muero de ganas. Es uno de mis destinos pendientes", ha expresado la hija de Maite Galdeano a través de un story.

Por su parte, Kiko Jiménez también se ha sincerado en redes: "Qué ganas de desconectar y conectar con lugares como Tailandia. Es un viaje que me apetecía muchísimo hacerlo".

Cristian Suescun, tajante

El hermano de Sofía se ha posicionado al lado de su hermana a pesar de su distanciamiento, negando públicamente que la influencer haya podido serle infiel a Kiko. Para Cristian, todo lo que se está diciendo son "cuentos". Según el joven, "Kiko es muy listo".

A pesar de la última polémica familiar, el hijo mayor de Maite Galdeano ha expresado sus deseos de reconciliarse con Sofía. ¿Se producirá un acercamiento familiar a la vuelta de Sofía a España tras su viaje a Tailandia con Kiko?