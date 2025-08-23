Sonsoles Ónega, devastada por la muerte de Javier Cid, se despide de su compañero: "Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable"

El periodismo está de luto. Javier Cid, periodista de "El Mundo" y colaborador de programas como "Y ahora Sonsoles" y "La Sexta Xplica", ha fallecido a los 46 años en Madrid. La noticia ha causado una gran conmoción en el mundo de la comunicación y las redes se han inundado de mensajes de recuerdo hacia Cid desde la última hora del día de ayer.

La despedida de Sonsoles

Fue Pepa Romero, sustituta de Sonsoles Ónega en "Ya es verano", la encargada de comunica el fallecimiento de su compañero en directo sin poder ocultar su emoción. Horas más tarde, la presentadora del Premio Planeta, que se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano, reaparecía en redes con una bonita carta de despedida hacia Javier Cid, totalmente rota por su pérdida.

"Nos quedamos sin la última, mi Javi. No te voy a escribir mejor que Antonio Lucas porque no te conocí desde Pradillo, pero ¡ay! AY con la mayúscula del escalofrío que aún no me sacudo. Veloz, como tú, la noticia ha recorrido los teléfonos, que es la manera que tenemos ahora de contarnos las cosas. Las buenas (a veces); las malas, siempre", comienza en el escrito Sonsoles.

"¡Ay, Javi! Lo que te gustaba la tele… Y eso que lo tuyo era la palabra perenne y no la caduca de un plató. El primer periodista que me mandó una vela encendida, rendida, ante su texto. (Ay, Javi). Nos quedamos sin la última, sí", lamenta la periodista.

"Y ahora que no estás… pido por ti desde la lejanía… Aunque no creyeras en nada, yo sí. Siempre me decías: 'Antonia, que yo no soy de rezar'. Pues hoy me vas a escuchar, reclinada en la primera iglesia que veo abierta. (Pido por ti, sí)", confiesa Ónega.

"Nos quedarán tus escritos impecables. Tus mensajes a cualquier hora. Tu sonrisa (que siempre me pareció un poco triste). Tu mirada (que siempre me pareció de verdad). Nos vemos donde sea, con el pretexto de siempre, que era ninguno. Sólo saber … cuándo nos tomábamos la última. Vuela bonito, amigo reciente, inolvidable", finaliza la periodista en su homenaje.

El programa "Y ahora Sonsoles", de luto

Además de Sonsoles Ónega, otros compañeros de Javier Cid del programa como Valeria Vegas o Tamara Gorro se han despedido en redes del periodista. "Te voy a recordar así siempre, bailando, riendo, siendo nosotros en cualquier lugar sin importarnos nada. Tu esencia era única, tú eras único. Hace apenas unos días hablamos por última vez. Y como siempre, como en cada despedida, nos dijimos 'te quiero'.Hoy, con el alma rota pero con el corazón lleno de todo lo que me diste, vuelvo a decírtelo. Solo que esta vez te lo digo más fuerte, más hondo, más allá del tiempo y del espacio: te quiero incondicionalmente. Vuela alto, amigo mío. Aquí siempre vivirás", ha escrito la ex de Ezequiel Garaý en su última publicación de Instagram.