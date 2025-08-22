Sonsoles Ónega por fin se sitúa en el mapa de sus vacaciones: su última parada

Sonsoles Ónega se ha entregado de lleno al disfrute en sus vacaciones, haciendo los planes que más le llenan el alma. Unos que le hacen estar en pleno contacto con la naturaleza, una de sus grandes pasiones, pero también saciando su ávido apetito por el conocimiento y descubrir rincones con encanto. A eso se ha dedicado desde que el pasado 24 de julio se despidiese de la audiencia desde el plató de ‘Y ahora Sonsoles’ y diesen comienzo sus merecidas vacaciones.

Tocaba recargar pilar, coger fuerza y, sobre todo, estar con sus seres queridos. Con ellos ha pasado idílicas vacaciones, escapadas con sus hijos: “Con la familia siempre es bien”, detallaba en una de sus esperadísimas publicaciones en redes sociales. Una ventana abierta muy de vez en cuando a su intimidad, pues la presentadora no es muy dada a desvelar su destino de vacaciones, sus planes en familia o aquellos más románticos. Prefiere jugar al despiste o compartir tan solo profundas reflexiones que son muy bien acogidas por sus seguidores. Pero a veces se abre un poquito más, como ahora que continúa de vacaciones.

Sonsoles Ónega descubre misterios de Galicia en agosto

La presentadora de Antena 3 ha tenido una hoja de ruta muy ajetreada este verano. Y es que casi no ha tenido tiempo de compartir con sus fieles de Instagram qué hacía o dónde situarla en el mapa. Eso prueba que ha estado muy entretenida, además de su discreción. Pero hay ocasiones en las que ha dejado constancia de sus días en la playa o sus excursiones en estos días de asueto. Así ha vuelto a hacer ahora que está recorriendo tierras gallegas, descubriendo algunas de sus maravillas como plan alternativo al popular Mediterráneo en agosto. Así no solo combate el calor en un enclave privilegiado, sino que también goza de mayor tranquilidad.

“Para llegar, hay que subir por una carretera de curvas entre bosques. Subes y subes y, de repente, aparece el monasterio de Armenteira”, comienza a narrar la periodista cómo ha sido su última parada en su ruta veraniega, que le ha llevado a descubrir una icónica abadía de Pontevedra. Aquí no solo admiró el paisaje y la antigua edificación, sino también pudo conocer en persona a las monjas cistercienses que aún ocupan el lugar: “Es de piedra austera, recia y el claustro dispara la imaginación. ¡La de historias que esconderán sus paredes!”, describía Armenteira, donde las religiosas permanecen “consagradas a su silencio”.

A Sonsoles Ónega le ha sabido a gloria esta parada en el camino. Allí se ha dejado fotografiar por su misterioso acompañante descubriendo cada rincón, embelesada con la abadía e imaginando qué secretos podría ocultar. Y es que esta es una de las grandes pasiones de la presentadora, que en su faceta de escritora se centraba en algunos enclaves históricos de Galicia. Una novela, la de ‘Las hijas de la criada’, que le hizo ser ganadora del Premio Planeta en 2023.