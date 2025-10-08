La sorprendente reacción de Alejandra Rubio a las fotografías con su hijo: "Me halaga que me tengan en consideración para una portada"

Todas las miradas estaban puetas en Alejandra Rubio tras la portada de "Diez Minutos". La hija de Terelu protagoniza el último número de la revista con un reportaje familiar durante una escapada a Málaga. En las imágenes, la pareja aparece disfrutando de un día de playa con su hijo de 10 meses. El hijo de Mar Flores, horas antes de que la revista llegase a los kioscos, estallaba en redes con un contundente mensaje en el que anunciaba que tomaría medidas legales con el único fin de proteger la intimidad del menor.

La postura de Alejandra

Esta mañana, la nieta de María Teresa Campos ha reaparecido en "Vamos a ver" y ha reaccionado al reportaje. Para sorpresa de sus compañeros, Alejandra no está molesta por la portada de "Diez Minutos".

"Estoy bien, de verdad. Creo que se ha malinterpretado lo que Carlo quería decir. Yo no me voy a enfadar por esto, es parte de nuestra vida. Las fotos son preciosas, me gustaría tenerlas a mí y que no estuvieran en portada, pero bueno, me halaga que me tengan en consideración para una portada", ha comenzado diciendo la colaboradora.

Alejandra Rubio y Alessandro Lequio en "Vamos a ver" Telecinco

Aún así, muy sincera, Alejandra Rubio ha reconocido que le gustaría que las fotos estuvieran con ella y no una revista. "Me gustaría que se quedaran en la intimidad, pero bueno, también reconozco que aquí no nos enteramos de las fotos, nadie molestó al niño. Yo por eso me he enfadado anteriormente, porque a mí me choca que mi hijo se entere de que hay prensa, pero aquí no ha sucedido porque ni nos dimos cuenta del fotógrafo. El tema del enfado de Carlo es que esas fotos circulen ahora por una redacción, cuánta gente está viendo la cara del niño", ha explicado sobre el comunicado de su pareja.

Cruce de acusaciones

Tras las palabras de Alejandra Rubio, Adriana Dorronsoro ha dado su opinión. Estoy de acuerdo en lo que dices, que no te gusta esta portada, aunque es muy bonita y te gustaría tener esas fotos en privado, pero entiendes que este es el negocio del que formas parte. Lo que no entiendo es el comunicado de Carlo. Me parece supe incoherente, porque él mismo ha subido imágenes a sus redes sociales de su hijo, tapándole la cara, como han hecho en la revista. Perdonarme, pero en esas fotos no se le reconoce, está pixelado, dentro de la legalidad", ha expresado la periodista.

"Nadie ha dicho eso. Si lo queréis llevar por ahí para tener vuestro minutito de protagonismo con esto", le ha respondido la hija de Terelu Campos. Muy tajante, Dorronsoro ha insistido en que "no quiero un minuto de protagonismo, estoy dando mi opinión, Alejandra. Hay que ser coherente (y él ha subido las mismas fotos)". "Creo que habéis malinterpretado las palabras de Carlo. No te alteres", ha zanjado sobre el asunto.