El sufrimiento de la madre de Michu por culpa de los improperios de su hija Tamara

La violencia verbal de Tamara, hermana de la fallecida Michu, no cesa. Aprovecha cualquier ocasión para engordar su cuenta corriente a base de arremeter contra Gloria Camila Ortega y su familia. Es demoledora en sus insultos, ya linda con el límite barriobajero y rosco.



Pero dentro de su propia familia hay una persona que sufre en demasía por esta actitud tan vergonzosa. Se trata de Inmaculada, la madre de Michu y Tamara, quien esta misma semana confesaba a una persona de su entorno más cercano que “le da vergüenza al ver el comportamiento de Tamara. Ha llegado un momento en el que prefiero no enterarme de lo que dice”.

Como ya contamos hace unos días, Inmaculada es partidaria de alcanzar la pan con los Ortega, no quiere conflictos innecesarios y le gustaría llegar a un acuerdo con ellos antes de llegar a los tribunales.

Tamara, la hermana de Michu TardeAR



Inma, como la llaman los suyos, teme que el comportamiento de su hija repercuta negativamente a la hora de pedir la guardia y custodia de su nieta Rocío. Porque los Ortega están dispuestos a ir a por todas si, finalmente, pleitean contra la familia materna de la niña.



Además, todo lo que se está publicando sobre la presunta peligrosidad del barrio donde actualmente la pequeña Rocío reside junto a su abuela, puede repercutir de una manera desfavorable en el posible proceso judicial. La noticia publicada por La Razón sobre el “pistolero” peligroso que vive muy cerca del edificio en el que residen nieta y abuela ha tenido una fuerte repercusión en ese barrio. Todos los vecinos conocen a quien nos referimos, porque en el pasado fue detenido por disparar un arma de fuego en un conflicto entre familias de etnia gitana.