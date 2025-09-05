La súplica de Carmen Borrego tras dos años sin María Teresa Campos

Este viernes 5 de septiembre se cumplen dos años sinMaría Teresa Campos. La veterana presentadora perdía la vida a los 82 años víctima de un deterioro cognitivo que sumió a su familia en una agonía. Fueron meses muy duros y un trágico final del que aún se recuperan sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, así como sus nietos. En esta fecha señalada en negro en el calendario familiar, algunos de los miembros ya han querido tener gestos públicos en memoria y homenaje a la periodista.

Así lo ha hecho la primera Alejandra Rubio en sus redes sociales, compartiendo dos fotografías inéditas junto a su abuela. Para mantener su memoria viva, la nieta rescató de su álbum privado dos imágenes en las que muestra el fuerte vínculo que mantenía con ella, además del profundo cariño y admiración. Lo mismo que ha mostrado ahora Carmen Borrego en el plató de ’Vamos a ver’, donde se ha enfrentado a tan difícil aniversario. Y lo hace con una petición al gremio de la prensa, a los compañeros de profesión de su madre.

Alejandra Rubio y María Teresa Campos Instagram

Carmen Borrego recuerda a su madre dos años después del adiós

Desde el programa de Telecinco se ha querido recordar a María Teresa Campos en el segundo aniversario de su muerte. Un día difícil para una de las colaboradoras presentes en plató, Carmen Borrego, hija menor de la protagonista. “Dos años parecen mucho tiempo, pero creo que es ahora cuando empiezo a entender quién ha sido mi madre y qué me ha dejado. Es curioso, me pasa incluso con mi padre, que hace 41 años que falleció, no se me olvida. Es como si este día estuviera más conectada”, reconoce.

La hermana de Terelu Campos dice mantener siempre el contacto con su madre, pues acude a ella en busca de consuelo, consejo y apoyo cuando la necesita. Allá donde esté siente que la escucha: “Yo hablo mucho con ella y, evidentemente, para mí es un día triste”. Sus compañeros le han dado ánimos y han ensalzado la figura de su madre, muy querida en los pasillos de Mediaset, aunque su salida no fuese quizá la que hubiese deseado.

Carmen Borrego en "Vamos a ver" Telecinco

Es quizá por eso que Carmen Borrego ha aprovechado para lanzar una petición a la profesión para que se tenga más en cuenta a María Teresa Campos. No ya por su vertiente corazonera o por la herencia del cuché que ha dejado en su familia, sino también como profesional del medio y pionera periodista: “A mí me gustaría que se hablase más del legado de mi madre. El legado de María Teresa Campos es más que con quién ha estado como pareja, sus hijos o sus nietos. El legado profesional de María Teresa es algo que todos los que nos dedicamos a esto deberíamos elogiar y no olvidar”.

Dicho esto, Carmen Borrego ha respondido a si habría algún evento público para conmemorar a su madre. La familia no ha preparado nada especial para este segundo aniversario de su muerte, al menos no de cara a la galería. En privado se reservan su derecho a honrar su memoria a puerta cerrada: “No va a haber nada púbico. Cada uno que haga privadamente lo que quiera. Cuando te das cuenta de que hacer algo público se convierte en un circo, pues ves que es mejor hacerlo de manera privada. Cada uno que lo haga como pueda”. Pero quiere que el mensaje importante caiga en el olvida y repite: “Pido a la profesión que no olvide a María Teresa Campos ni su legado”.