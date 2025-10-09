Susanna Griso desvela cómo fue su pedida de mano: "Levanté la taza y ahí estaba el anillo"

Suenan campanas de boda para Susanna Griso y Luis Enríquez. Unos mese después de comenzar su relación, la pareja dará el "sí, quiero" en verano de 2026. Esta mañana, tras salir a la luz la noticia, la presentadora ha confirmado su enlace con Enríquez en "Espejo Público".

Relación consolidada

"En este momento nadie se imaginaba la noticia que iba a saltar después, y es que nuestra presentadora lleva ya anillo. Resulta que se nos casa", comenzaba diciendo Gema López en el programa.

"Yo pensaba 'cuánto tiempo seré capaz de mantener el secreto teniendo en cuenta que a mi boda van a ir un 80% de periodistas'", reconocía Susanna Griso, añadiendo que "tengo buenos amigos y, de hecho, no ha salido por ninguno de ellos". Tal y como ha explicado, los preparativos del enlace comenzaron hace cuatro meses y será el próximo 26 de julio cuando dé el "sí, quiero" en la Costa Brava.

Susanna Griso se casa con Luis Enríquez Nistal después de 6 meses de relación Europa Press

"Yo creo que la ilusión por el amor no la pierdes nunca. Es lo más importante que hay. Pensaba que [si te has casado] una vez en la vida y, una vez que tienes los hijos mayores, no ibas a volver a casarte. Pero la vida está para contradicciones. Llega la persona y la relación que siempre has soñado... Con 20 años hubiera dudado muchísimo, pero con los 56 recién cumplidos, tengo las ideas muy claras", ha explicado sobre su noviazgo y la decisión que han tomado.

La pedida de mano

Aunque llevan cuatro meses organizando la boda, no fue hasta ayer, miércoles 8 de octubre, cumpleaños de la presentadora, cuando se produjo la pedida con anillo. "Ayer, cinco de la mañana, yo me despierto ahí dormida y tal. Me voy a leer los periódicos y entonces veo que Luis se acerca y me dice: '¿no vas a tomar café?'. Y le dije que no porque me había tomado una pastilla y tenía que esperar media hora. Y le pregunto qué hace tan pronto desayunando y le digo que si se hace un café, me haga uno. Levanto la taza y ahí estaba el anillo", ha desvelado Griso emocionada.