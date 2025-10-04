Un susto con el hijo de Nacho Palau le hace acercar posiciones con Miguel Bosé

Nacho Palau se sienta de nuevos en el sofá blanco de ‘De viernes’ para hablar de Miguel Bosé. Esta vez para bien. No siempre ha sido así. Estuvieron 26 años viviendo un romance que, en su mayor parte, fue secreto. Fruto de su relación llegaron al mundo sus cuatro hijos, pero en 2018 todo se dinamitó y rompieron lazos. También la familia. Se repartieron sus vástagos a pares, haciendo que vivan de manera desigual y distanciados. Así comenzó una amarga batalla en los tribunales que terminó en 2022 cuando un juez dictaminó que no eran hermanos al no compartir genes. Aun así, se les reconocía el derecho a pasar tiempo juntos.

Este verano se obró el milagro y los cuatro niños pudieron pasar unas vacaciones idílicas en Mallorca. Esto ha supuesto un acercamiento entre sus padres. Pero especialmente después de un susto que se llevaron y del que ahora habla el escultor en el programa de Telecinco: “Estamos muy bien ahora, estamos muy bien. Después del susto más tranquilo. Se me ponen los pelos de punta todavía. Asimilando…”. Se refiere a algo de lo que se percataron este verano durante esas vacaciones y que habían preferido manejar en la intimidad. Hasta ahora.

El susto que obligó a Nacho Palau y Bosé a entenderse

“A finales de curso, más o menos, uno de mis hijos se quejaba de dolor de rodilla. Le llevamos al pediatra y nos dijo que era normal, que es un dolor de crecimiento, hasta que empiezan las vacaciones y estando en Mallorca la cosa se comienza a complicar. Me comenta Miguel que le duele mucho la rodilla, que está muy molesto, que le llevaría a hacer unas pruebas y yo me quedo noqueado. Llevar esto es bastante duro, porque es recordar volver a los hospitales”, comienza a detallar el ex del cantante.

Nacho Palau explica que Miguel le llamó y no pudo responderle. También le escribió dos mensajes que leyó a la noche y ya al día siguiente hablaron. Le facilitó la información sobre el malestar de rodilla de su hijo, así como el contacto del profesional médico de la clínica privada a la que había llevado al menor, para que pudiese tener todos los datos en primera persona. Reconoce que su ex trató a su hijo “como un padre” y que se preocupó y le cuidó como si fuese su hijo, después de las diferencias que mantuvieron en el pasado. La salud del niño estaba por encima de todo eso y le reconoce que “me lo ofrece todo para ayudarle”.

Nacho Palau se siente mal por su última intervención en ‘De viernes’, donde sabe que hizo “declaraciones muy duras”. Miguel Bosé no se lo ha tenido en cuenta. No en el momento en el que su hijo estaba pasando por problemas médicos en los que el cantante estaba “preocupado no, preocupadísimo”.

Ahora Nacho Palau y Miguel Bosé no han retomado el contacto fluido, pues “todo quedó después de la operación, una vez que el chaval sale y está todo bien, me dan noticias y tal, le mando un audio y la cosa se queda ahí y en principio la cosa se va a quedar ahí”. Él no quiere y entiende que “la cosa está bien, el niño no corre peligro y está todo controlado”. Y es que le reprocha que “él vuelve a hacer lo que le da la gana”, aunque reconoce que siente nostalgia por su ex, que todo esto le ha removido mucho y que ha pensado en él, aunque no quiere más.