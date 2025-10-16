El tajante comunicado de Britney Spears contra sus hijos: "Yo también tengo orgullo"

Los últimos años no han sido nada fáciles para Britney Spears. Tras ganar el juicio contra su padre, que hasta entonces manejaba su patrimonio, parecía que la cantante empezaba a ver la luz al final del túnel, pero todavía debe luchar con otros fantasmas del pasado.

Kevin Federline, su exmarido y padre de sus dos hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), acaba de publicar “You Thought You Knew”, un libro en el que dedica varias páginas a la cantante, por quien dice estar “preocupado” por la situación “irreversible” de salud mental en la que parece encontrarse la madre de sus hijos.

Narra, además, episodios muy duros que sus hijos, de quienes ostenta la tutela, habrían sufrido junto a Spears. Según Federline, los niños llegaron a encontrarse en varias ocasiones a su madre observándoles con un cuchillo en la mano mientras dormían, una escena que les traumatizó y llenó de terror.

Kevin Federline y Britney Spears en 2004 Gtres

Ahora, Spears se defiende a golpe de comunicado, asegurando que su exmarido la manipula emocionalmente utilizando a sus hijos como moneda de cambio. Además, lamenta que ha puesto todos sus esfuerzos en estrechar lazos con los chicos, que por lo visto no tienen mucho apego hacia su madre: “Es algo extremadamente doloroso y agotador. Siempre he rogado y suplicado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con chicos adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida”.

Britney Spears con sus hijos en 2018, durante un viaje en Alemania Gtres

Spears explica en su comunicado que sus hijos “siempre han sido testigos de la falta de respeto que su propio padre ha mostrado hacia mí”, y se declara cansada de intentar acercarse a ellos sin éxito. “Necesitan asumir la responsabilidad por sí mismos. Uno de mis hijos solo me ha visto durante 45 minutos en los últimos 5 años, y el otro solo me ha visitado 4 veces en los últimos 5 años”, se queja.

La cantante clama que “también tengo orgullo” y avisa de que, aunque “siempre los amaré”, de ahora en adelante, ella también marcará sus tiempos y condiciones en sus encuentros con sus hijos: “Les haré saber cuando esté disponible”.

Califica las declaraciones de su exmarido de “mentiras que van directo al blanco”, y que “la única que ha salido lastimada aquí soy yo”. Sobre los supuestos trastornos de salud mental que padece, desmiente tajantemente que sufra algún tipo de problema o que, como también se ha dicho, haya vuelto al consumo de alcohol: “En realidad soy una mujer bastante inteligente que ha estado tratando de vivir una vida sagrada y privada durante los últimos 5 años. Hablo de esto porque ya he tenido suficiente, y cualquier mujer de verdad haría lo mismo”. Britney vuelve a decir basta.