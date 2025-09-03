El tajante desmentido de Irene Rosales sobre su divorcio de Kiko Rivera: "Me da mucha rabia e impotencia"

Ya ha pasado una semana desde que se dio a conocer que Kiko Rivera e Irene Rosales tomaban caminos separados tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común. Pese a la reputación que precede al DJ, los dos aseguraron que habían tomado la decisión de mutuo acuerdo y en buen término, sin que ningún oscuro motivo se escondiera detrás de su ruptura.

Sin embargo, desde que la separación se hizo pública, varias voces se han alzado para apostar por diferentes teorías, desde la influencia de “terceras personas” hasta supuestos problemas económicos en el seno del matrimonio que habrían colmado la paciencia de la santa Irene.

Sin ir más lejos, este miércoles ha llegado a los kioscos una nueva edición de la revista “Lecturas”, que lleva a Irene Rosales a su portada bajo el entrecomillado: “He tenido mil motivos para dejar a Kiko”. Además, la cabecera recuerda “todas las veces que se sintió humillada” por su marido e ilustra el reportaje con una fotografía en la que la protagonista posa para la cámara.

Elementos suficientes para dar a entender que la publicación ha hablado en exclusiva con Rosales sobre las razones que la han llevado a romper su matrimonio con Kiko Rivera, pero nada más lejos de la realidad. Muy enfadada, la propia Irene ha dejado claro que no ha concedido ninguna entrevista a la revista, lamentando que se aproveche la delicada situación que atraviesa para vender ejemplares.

“Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva ni absolutamente nada. No he hablado con nadie. Esa foto es de hace mucho tiempo, y las ‘declaraciones’ las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir eso y han aprovechado el momento”, explica molesta.

Poco después, Rosales ha seguido apuntando: “Tengo muchísima rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho absolutamente nada, no he hablado con nadie, no he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos y entiendo cómo es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso”.

Lo cierto es que tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han querido llevar esta ruptura de la forma más discreta posible, evitando caer en las costumbres del pasado de airear sus trapos sucios en platós o revistas del corazón.

La única certeza, por el momento, es que mantienen una buena relación a pesar de su divorcio, tal y como se pudo comprobar este mismo martes, cuando Kiko Rivera se acercó a la vivienda familiar para comer allí con su ex y sus dos hijas. Al fin y al cabo, siguen siendo una familia.