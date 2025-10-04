Tana Rivera hace llorar a su madre en la boda de su tío Cayetano

Eugenia Martínez de Irujo no pudo reprimir las lágrimas por la emoción de ver a su hija Tana leyendo una carta durante la ceremonia nupcial de su tío Cayetano y Bárbara Mirjan.

La veinteañera mantiene una gran relación con el hermano de su madre y su ya esposa.

Bárbara Mirján y Cayetano Martínez de Irujo a la salida de su ceremonia nupcial en Sevilla. Gtres

Por eso tuvo palabras que derrochaban ese enorme cariño. Ella es una de las más contentas por la "reconciliación" de su tío y su madre.

Como saben nuestros lectores los dos estuvieron mucho tiempo sin hablarse, pero las aguas han vuelto a su cauce y se ha recuperado la normalidad familiar. Es más, la relación entre la pequeña de los hermanos Alba y su cuñada Bárbara es inmejorable.

Curro Romero y Carmen Tello asisten a la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Europa Press

La cara de Cayetano al escuchar a su sobrina lo decía todo. Tana le sacó la sonrisa que no había expresado poco antes delante de los reporteros que le preguntaron a la puerta de la Iglesia, en su línea de mantenerse demasiado serio en sus encuentros con la Prensa.

Incluso, al término de la ceremonia, y al subirse al coche de caballos, se dirigió a los periodistas para pedirles respeto. La única frase amable que salió de su boca fue contestar con un sí cuando se le cuestionó si se sentía feliz en un día tan especial de su vida.

Dentro del templo estuvo más dicharachero con sus invitados, y reconoció que se había emocionado muchísimo durante el acto religioso.

Aun así, a quien más se le notó su alegría fue a Amina, madrina de la boda e hija de Cayetano, a la que se le vio derramar también unas lágrimas en un momento determinado del acto.

Más tranquila parecía la novia… hasta que entró en el templo. Se emocionó sobremanera cuando al verla Cayetano la agarró por la cintura y le dio un apasionado beso, un gesto que fue aplaudido por algunos de los presentes.