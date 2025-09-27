Telma Ortiz y Robert Gavin Bonnar: así se fraguó una ruptura inevitable

El abogado nacido en Belfast Robert Gavin Bonnar, representante legal de artistas como Britney Spears, Oprah Winfrey y Jennifer Lopez, en casos de difamación y daños personales, inició una relación con Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, que se formalizó en 2019. La primera vez que fueron fotografiados fue en junio de 2019, en un concierto de Carla Bruni en Pedralbes, Barcelona. Seis años después, la pareja, que comparte una hija, Erin, nacida el 18 de agosto 2021, ha decidido poner punto final a su relación.

Aunque la noticia ha saltado esta semana a los medios, la ruptura tuvo lugar aproximadamente hace un año, según publicó el viernes la revista "¡Hola!", momento en el que ambos dejaron de vivir juntos en la casa que compartían en La Moraleja (Madrid). "Vanitatis" va hoy más allá y marca el punto de inflexión en la presentación de la novela del abogado, "El cuarto poder". Allí protagonizaron una discusión que pudo ser el detonante de la separación definitiva. De acuerdo con esta publicación, hace meses abandonaron la casa de La Moraleja, y cita fuentes de ambos bandos que describen que el proceso ha sido muy duro. "Es mejor no entrar en detalles porque son íntimos y muy escabrosos".

Robert Gavin Miguel Riopa

Gavin Bonnar, siguiendo con el relato de “Vanitatis”, estaría viviendo desde entonces en un apartamento, "mientras Telma reparte su tiempo entre ese mismo piso y la casa de su padre, Jesús Ortiz". Entre los motivos, sus fuentes mencionan la paternidad tardía (él tiene 59 años; ella, 51), dificultades económicas y otras diferencias, a pesar de que todo esto lo han llevado con absoluta discreción.

Cicatrices

Con motivo de la presentación de su libro, Bonnar concedió a LA RAZÓN una entrevista en la que recordó la cicatriz emocional que le dejó la lucha armada que impregnó sus primeros años de vida en Belfast. "Nací y crecí en medio del horror de un conflicto. Viví muy de cerca la desesperación y el sufrimiento, pero también la esperanza. Este es mi germen como escritor".

A los ocho años fue testigo de una escena muy traumática junto a su abuela, su hermana y sus primos. “Explosionó una bomba muy cerca de nosotros que dejó sangre, muertos y mucha tragedia. A pesar del dolor, mi abuela nos animó a continuar e hicimos la compra con normalidad. Ese esfuerzo de normalidad máxima siguió siendo una constante para sobrevivir a un conflicto entre católicos y protestantes que se cobró 3.300 vidas humanas".

Anteriormente estuvo casado con Sharon Corr, violinista de The Corrs, con quien Telma mantenía una amistad. A raíz del divorcio, la artista, madre de los dos hijos mayores del abogado, plasmó su descontento en una canción, "La tonta y el escorpión".

Telma, por su parte, tras romper con el padre de su hija mayor en 2010, se casó con Jaime del Burgo en 2012, en una ceremonia íntima en el monasterio navarro de Leyre. Su matrimonio duró cuatro años.