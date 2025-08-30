Terelu Campos: 60 años de televisión y vida en directo

Terelu Campos cumple mañana domingo 60 años y lo va a celebrar a lo grande. Y dice que lo va a disfrutar. «Me gusta porque quiere decir que estamos vivos. No soy de las que prefiere pasar por alto esa fecha». Nos cuenta que de pequeña solo lo compartía con la familia. «Al ser el 31 de agosto, y como aun no nos habíamos incorporado al colegio, no había fiesta con las amigas. En casa decía que me habría gustado nacer, por ejemplo, a mitad de curso. Lo que sí recuerdo es la tarta de merengue que compraba mi madre y que tenía unos pollitos también de merengue». Cuando ya se independizó, la primera que la felicitaba era siempre su hermana Carmen y reconoce que no es muy consciente de lo que hizo el día de su mayoría de edad. «He sido más consciente de los cuarenta, los cincuenta y, ahora, de los sesenta».

Mucho más relajada

Esta viviendo una etapa de tranquilidad profesional y afectiva. Y lo que antes la irritaba, ahora lo aparta sin mayores consecuencias. La enfermedad de su madre y la suya propia la hicieron menos vulnerable a las críticas. Los desencuentros familiares desaparecieron y los ataques desproporcionados a un pasado más que olvidado dejaron de afectarla. Me consta que hubo un tiempo en que lo pasaba mal e incluso tomo la decisión de abandonar el programa en el que trabajaba con su madre. El tiempo no lo cura todo, pero hace que los momentos complicados se relativicen. Como sucede con las personas que han sufrido una enfermedad grave, como la suya, más el deterioro de la madre, han hecho que se tome la vida sin angustias.

Terelu Campos y María Teresa Campos Redes sociales

Y de ahí que sorprendiera cuando decidió «alistarse» a «Supervivientes» y convertirse en participante con todo lo que eso suponía: tirarse de un helicóptero, dormir al raso, aguantar picaduras, sufrir las lluvias torrenciales, intentar pescar, nadar sin saber nadar y controlar una convivencia que no siempre resultaba fácil. Sin olvidar el aspecto físico que tanto ha cuidado siempre. Apareció tal cual y se mostró como es. Con sus enfados, con su sentido del humor y con ese punto Campos muy parecido al de su madre que explotaba y al rato ya estaba en otra cosa.

En aquellas fechas tuve que hacer una valoración de su actuación en la isla. Y ahora repito lo que dije: «A veces, públicamente, tiene esos puntos de mucha soberbia, pero luego es una mujer súper divertida, que lo ha pasado francamente mal. Yo la reconozco aquí en ’’Supervivientes’’. En cambio, donde no la registro es en esos aspavientos que hace alguna vez en la calle cuando hay alguna cámara o alguna agencia. Además, es divertida, generosa y muy sosegada y no busca nunca el enfrentamiento». Esas fueron mis palabras. Y las dije con conocimiento al haberla tratado durante muchos años desde que comencé a colaborar en los programas que presentaba María Teresa Campos. Primero en Televisión Española y, después, en Telecinco. Terelu era parte importante y en algunas secciones las compartía con su madre. Ella se encargaba, sobre todo, de los temas musicales y con el tiempo protagonizaba un papel cómico que tuvo mucho éxito. Era la «script» con un guion que escribía el periodista Rafa Lorenzo y que ella completaba en el directo. Con la «jefa» formaba un buen equipo porque las dos han compartido siempre el sentido del humor. Campos, más ácida, y ella, más desenfadada.

Romances secretos

Por la tarde presentaba su programa en Telemadrid y de su vida amorosa se sabía lo que ella quería que se supiera. Tuvo romances secretos de los que ni su madre llegó a enterarse y su relación más importante fue con Alejandro Rubio, padre de su hija. Mañana, soplará las velas con la serenidad de quien ha aprendido a relativizarlo todo: la fama, las críticas y los tropiezos. Lo hará celebrando la vida con la determinación de seguir siendo una Campos auténtica.