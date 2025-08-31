Terelu Campos cumple 60 años: así ha sido su evolución en estos últimos años

Terelu Campos cumple hoy 60 años.Llega a esta década con una imagen mucho más honesta y cercana a su público que la que habíamos visto en otra épocas, cuando era acusada de divismo. Su evolución en televisión se ha caracterizado por mostrar tanto sus fortalezas como sus vulnerabilidades y eso le ha permitido una percepción más positiva. El punto de inflexión fue el cáncer y su manera honesta de dar visibilidad a la enfermedad. Este proceso le generó empatía y conexión emocional con la audiencia.

En la era digital

Su presencia en las redes sociales, donde se mantiene muy activa, ha sido clave para mantenerse en primera línea, igual que las disputas familiares que vienen protagonizando las Campos desde hace años, intensificadas a partir del fallecimiento de la matriarca, María Teresa Campos. Las fracturas internas en el clan contrastan con la idea de unidad y equilibrio que siempre quisieron mostrar. Aunque Terelu trata de mantener una actitud conciliadora, las diferencias y los conflictos televisados han hecho que se vea sometida constantemente a escrutinio público.

María Teresa Campos, muy presente: Terelu se derrumba y Carmen Borrego lleva sus zapatos Europa Press

El nombre completo de esta malagueña nacida el 31 de agosto de 1965, es Teresa Lourdes Borrego Campos. Es la hija mayor de María Teresa Campos y José María Borrego. Comenzó su carrera en 1984 en radio tras la trágica muerte de su padre, y después se consolidó en la televisión. Su vida profesional siempre estuvo muy próxima a la de su madre y su hermana Carmen Borrego.

Buen momento personal y profesional

Los 60 años son una cifra redonda y hoy vive uno de los días más especiales. Los celebra, además, en un magnífico momento de su carrera profesional y con grandes éxitos también en lo personal. Este verano ha vuelto a su faceta como presentadora de televisión, con un espacio, "Aires de fiesta" que recuerda a los programas que presentaba María Teresa Campos en su última etapa, con homenajes a grandes artistas de nuestro país.

Su paso por "Supervivientes", en su última edición, marcó también un cambio significativo a nivel de aceptación personal. Se enfrentó a sus miedos, como el vértigo, lanzándose dos veces desde el helicóptero, y también a sus complejos. Por otra parte, aunque con dificultado, superó varios desafíos físicos que le ayudaron a convencerse de su fortaleza interior. Fue un impulso de confianza que, de paso, le hizo ganar reconocimiento y respeto entre su público y sus propios compañeros.

Terelu Campos confiesa en 'Supervivientes' más detalles sobre su pasado con Álvaro Muñoz Escassi Europa Press

Su hija, Alejandra Rubio, uno de sus pilares vitales, ha sido una de las primeras en felicitarla a través de las redes sociales con una fotografía que resume el amor materno filial.

"Feliz cumpleaños Ama. Te adoro", ha escrito la joven, que recientemente estrenó también maternidad junto a su pareja, Carlo Costanzia.