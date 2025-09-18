Terelu Campos da un golpe sobre la mesa y contesta a Rocío Flores: "Pese a quien pese"

Más de dos semanas después de alcanzar los 60 años, el pasado 31 de agosto, Terelu Campos celebró ayer su cumpleaños rodeada de sus seres queridos. Lo hizo en el Jimmy's Restaurant, un espacio que frecuenta junto a sus amigos y que este miércoles se convirtió en el epicentro del universo Campos. Raúl Prieto, Beatriz Archidona, Antonio Montero, Marisa Martín Blázquez, José Antonio León, Patricia Pérez, Belén Rodríguez, Anita Williams, Laura Cuevas, Carmen Alcaide, Kike Calleja, César Muñoz o Eduardo Navarrete fueron algunos de los rostros conocidos que acompañaron a la presentadora en su gran día, además de ese otro núcleo de anónimos que compoenen “el 90 %” de las amistades de Terelu.

Por supuesto, no podía faltar la prensa, presente en cualquier evento que se precie de las Campos. Terelu atendió amablemente a sus compañeros e incluso les ofreció un aperitivo que no tenía nada que envidiar al que disfrutaron los invitados al cumpleaños. La anfitriona se sinceró sobre los temas más candentes de las últimas semanas, incluida su relación con Mar Flores, la otra abuela de su nieto.

Muchos se tomaron como una afrenta a la modelo el hecho de que Carlo Costanzia, su exmarido, estuviera invitado al cumpleaños, pero ella no. Terelu quitó hierro al asunto y manifestó que “he invitado al abuelo paterno de mi nieto porque tengo buena relación con él. Con Mar no tengo ni buena ni mala, simplemente, no hay relación”.

Terelu Campos aborda todas las polémicas en su 60 cumpleaños Europa Press

También se pronunció por primera vez sobre su primer encuentro con Rocío Flores en un plató de televisión. Terelu es íntima amiga de Rocío Carrasco y siempre la defiende con uñas y dientes, pero algunos consideran que estuvo bastante laxa cuando se enfrentó a su hija en “¡De viernes!”. La tertuliana se defiende aludiendo al veto de ciertos temas que la invitada impuso, resultando en un debate desigual.

“Estoy tranquila. Creo que la gran mayoría de los compañeros, por lo que he visto escrito y los mensajes que he recibido, muchos compañeros y críticos de televisión vieron cómo era la situación. Cuando no puedes hablar, es muy difícil”, comentó Campos.

Además, tuvo a bien aclarar sus declaraciones sobre su relación con Rocío Carrasco, con quien no ha tenido un contacto tan estrecho como solía en los últimos meses: “En el último año la he visto menos, nada más, pero ha sido por trabajo. Me he ido dos veces a Honduras, he estado con el teatro, no he parado en todo el verano. El año anterior hicimos juntas un programa de televisión y estábamos juntas de lunes a viernes. Rocío es mi hermana, pese a quien pese”. Más claro, agua.