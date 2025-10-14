Terelu Campos, ilusionada por los futuros planes de boda de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Les veo a los dos contentos"

Con motivo del 18º aniversario de la colaboración de Ausonia con la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Terelu Campos ha reaparecido ante las cámaras junto a su hija, Alejandra Rubio, y otras personalidades como Almudena Cid, Marta Sánchez, Ana Locking, Mabel Lozano o la tenista Carla Suárez. Allí, la hija de María Teresa, como paciente oncológica, ha dado su testimonio a diferentes medios de comunicación, incluido el programa "Vamos a ver", espacio en el que colabora Alejandra.

Terelu Campos, tajante sobre las polémicas familiares

Comprometida por la causa, Terelu Campos ha atendido al programa de Telecinco, aunque Alejandra Rubio se ha ausentado a mitad de la intervención porque tenía "otras entrevistas", según ha explicado la periodista.

"Mi hija tuvo que enfrentarse con 11 añitos a que su madre tenía un cáncer de mama y yo siempre se lo he explicado todo", ha comenzado diciendo la hija de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio y Terelu Campos Gtres

Muy tajante, la madre de Alejandra ha asegurado que "me resbala" si Mar Flores vende más libros que ella entradas del teatro. Sobre si irá a verle su consuegro, Carlo Costanzia, Terelu ha sido muy clara: "No me acuerdo de quién está en la lista".

Emocionada por los planes de futuro de Alejandra y Carlo, Terelu Campos ha confesado que "me haría mucha ilusión ir de boda porque les veo a los dos contentos y eso me hace ponerme contenta".

El enfado de Patricia Pardo con Alejandra

Patricia Pardo, presentadora del programa, no ha dudado en enviarle un mensaje a Alejandra Rubio tras su huida, visiblemente enfadada. "Gracias Terelu por tu amabilidad. Siempre demuestras ser una gran profesional. Gracias por tu cariño y por ser compañera. Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre porque hace falta, hace falta… Tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa. Tu compañera es ella, es Nuria Chavero. Un poquito desubicada me parece, esto no se hace… A ver qué nos cuenta el próximo día", ha sentenciado la periodista. Aunque Alessandro Lequio ha intentado justificar a la hija de Terelu, Pardo ha insistido en que "esto no se hace. "Aquí somos todos muy amables y muy buenos compañeros con ella, y esto que nos ha hecho es un feo en toda regla. A ver si se ubica un poquito, ya está bien", ha zanjado sobre el asunto.