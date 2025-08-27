Terelu Campos quiere celebrar su 60 cumpleaños por todo lo alto

El próximo domingo, Terelu Campos cumple 60 años, y quiere celebrar una fecha tan significativa con una fiesta con sus mejores amigos. Normalmente, suelen ser personas anónimas, a los que se unirán su hija y suelen ser personas yerno, y su hermana Carmen y su marido.

La presentadora cree que “poner un seis delante de tu edad te da un poco de vértigo, pero lo importante es cumplir años en buena forma y rodeada de gente que te quiere. Por eso, mi intención es que esta celebración se convierta en algo muy especial”.

Terelu disfruta este año de muchas satisfacciones, tanto en lo personar, tras convertirse en abuela primeriza, como en lo profesional, con la vuelta a su labor de presentadora en el programa “Fiesta” y su éxito como actriz teatral.

Terelu Campos en Fiesta Mediaset

El amor le es más esquivo. Reconoce que desde hace muchos años no tiene pareja, ni la necesita, y que vive muy tranquila su soledad sentimental, Sl último hombre con el que la relacionaron fue el periodista Juan Luis Galiacho, pero se demostró que simplemente son buenos amigos que quedaron un par de veces para cenar.

Ahora mismo, su gran amor es su nieto, al que adora. Se le cae la baba con el niño. Y desde su entorno cuentan que a la hija de María Teresa Campos le gustaría que su hija Alejandra contrajera matrimonio con su pareja, Carlo Costanzia. Es una mujer muy tradicional y sueña con verla casada.

Pero Alejandra y Carlo, por el momento, no parecen tener planes de boda. Son felices juntos y no les hace falta firmar unos documentos para estar mejor. Llevan una vida muy tranquila con su crío y han callado a todas esas bocas que no apostaban lo más mínimo por su relación sentimental.