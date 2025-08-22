Teresa Bueyes, víctima de acoso por dos antiguas empleadas: “Tengo muchísimo miedo”

La abogada Teresa Bueyes es una de las más conocidas de nuestro país, por hacer frente a casos muy mediáticos. También por tener una cartera de clientes con un sinfín de famosos, que le han reservado un destacado hueco en los medios de comunicación. Así, en calidad de colaboradora de televisión, ahora al servicio de ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3, pone su experiencia al servicio del público. Pero no solo sobre los casos que ha tratado ante un juez, sino también aquellas circunstancias personas que le hacen experta en la materia.

Así lo ha hecho esta vez, cuando ha denunciado públicamente el calvario que lleva arrastrando desde hace cinco años. Desde el citado programa ha descrito su complicada situación, al sentirse víctima de acoso por parte de dos personas que trabajaban con ella en su despacho. Dos extrabajadoras que se entretienen en reírse de ella, insultarla y, quizá lo más peligroso, llegar incluso a amenazarla de muerte.

Teresa Bueyes, acosada por dos extrabajadora

Por primera vez ha hablado sobre el infierno personal que está viviendo, con desagradables capítulos que le hacen perder la paciencia. Ha narrado cómo comenzó su calvario, cuando invitó a los empleados de su bufete a un viaje a Estambul y le tocó compartir habitación con una de ellas: “No había visto las banderas rojas. Por ejemplo, decía a mucha gente que era hija mía. Me llamaba mamá”, cuenta como anécdota. Pero hay mucho más, pues eso solo fue el comienzo: “Intentó sobrepasarse conmigo y besarme en la boca”. El hecho le produjo “repulsión”, por lo que decidió despedir a su empleada inmediatamente por cruzar el límite.

Esto dio paso a “una campaña de acoso y derribo” contra la abogada, no solo por parte de la mujer que se sobrepasó, sino también por otra excompañera. Así comenzaron a aparecer en aplicaciones de citas perfiles que simulaban ser Teresa Bueyes, en los que se buscaba como compañero de vida a chicos jóvenes. También perfiles en redes sociales con fotos de ella, algunas privadas, con la única intención de destrozar su imagen pública y desestabilizarla emocionalmente. Lo están consiguiendo: “Tengo muchísimo miedo”, reconoce.

“No ha sido una situación de acoso única, ha sido continuada”, denuncia Teresa Bueyes que, por supuesto, ha puesto ya el caso en conocimiento de las autoridades. Es más, “ya está en los tribunales. Ha estado muy parada por la lentitud y porque ha habido mandatos y comisiones rogatorias a otros países para descubrir quién estaba detrás”, de los perfiles públicos en redes sociales y también en las apps de citas. Con toda su lucha lo que persigue es que “no se pudiesen acercar a mí, ni a mi entorno personal, laboral, ni familiar”, sentencia.