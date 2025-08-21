Tierra trágame: Anne Igartiburu y sus «rellenos» en directo

La empresaria y presentadora de Elorrio Anne Igartiburu, de 56 años de edad, es una mujer metódica que le gusta tenerlo todo bien atado y no dar margen a las improvisaciones. La pillamos en la gala de Starlite Occident, donde acudió con su hija de 12 años de edad, a disfrutar en un palco con la actuación de «Siempre Así», el decano grupo musical hispalense, que hizo las delicias de madre e hija.

Anne Igartiburu en Starlite Gtres

Hace unos días le veíamos disfrutando de una buena comida en «La Báscula», el restaurante de Bakio y ahora, ha dado el salto a la Costa del Sol. En la cantera de Nagüeles explica que en su vida no ha tenido muchos momentos embarazosos, porque no es despistada. En lo profesional, asegura que lo que más «en apuro» le ha puesto ha sido tener que «rellenar y rellenar» en directo cuando no entraba una información prevista. Ahí, está la profesionalidad.