Tierra trágame: Arancha de Benito y su torrente de olvidos diarios

Simpática a rabiar, Arancha de Benito nos recibe en el marco de Starlite Occident, de Marbella, un festival que la ha recibido con los brazos abiertos justo cuando acababa de denunciar públicamente que le han supuestamente estafado 6.000 euros con unas falsas entradas para ver el concierto de la banda Coldplay este verano. «Me estafó una estudiante de 21 años, hija de un directivo de la industrial musical muy conocido en España. Confié en ella», relata.

Arancha de Benito. Gtres

Su momento embarazoso más reciente le ocurrió justo unas horas antes de que la entrevistásemos, a punto de disfrutar la actuación de Los Secretos en la cantera de Nagüeles. «Me ocurren estos momentos cada dos por tres, porque soy muy despistada. Justo cuando hemos llegado a Starlite, he tenido un momento de pánico, porque no tenía las entradas y me veía fuera del concierto».