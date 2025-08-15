Tierra trágame | La broma de Beatriz Trapote y Víctor Janeiro a Humberto Janeiro: "Fue buenísimo"

Algunos todavía recordarán el show de Javier Aguilera y Carlos Mení en el que invitaron al escenario a Anabel Pantoja para que gastara una broma telefónica a su primo, Kiko Rivera. Una divertida escena que se viralizó en redes sociales y que ahora tiene su igual con Beatriz Trapote y Víctor Janeiro como cebo, y a Humberto Janeiro como “víctima”.

La propia Trapote cuenta a LA RAZÓN que acudió junto a su marido a disfrutar del dúo cómico en el Festival Tío Pepe de Jerez. Su intención era participar solo en calidad de público, y como sus localidades estaban lejos del escenario, tenían la tranquilidad de que no les sacarían a escena. ¡Error! “De repente dijeron: ‘Está aquí Víctor Janeiro, que salga al escenario’. Yo pensé que me había librado, pero entonces dijeron: ‘Y su mujer que también salga’”, recuerda la periodista todavía con la voz ronca, síntoma de lo bien que lo pasó.

“Lo primero que pensé fue ‘tierra, trágame’. No sé cuántas personas habría en el festival pero por los menos 3.000 o 4.000. Yo no me corto con nadie, pero es un show de humor picante de improvisación pura y dura. Yo estaba que me quería morir, pero en realidad nos reímos un montón”, nos dice Trapote.

Al salir al escenario, tuvieron que elegir a quién de sus allegados querían gastarle la broma, y aunque al principio se les pasó por la cabeza Carmen Bazán, su nuera paró los pies a Víctor: “Le dije que a su madre no, porque con 80 años le iba a dar algo. La broma consistía en decir que habíamos tenido un accidente, que no teníamos el seguro del coche y que Víctor se había puesto tan nervioso con la policía que le iban a meter en el calabozo”.

Finalmente, se decantaron por el hermano de Víctor y Jesulín de Ubrique, Humberto Janeiro, que se encontraba en colombia en plena misión de vuelo, puesto que se gana la vida como comandante. “Tuvimos que decirle a Humberto que la policía quería detener a Víctor. Fue buenísimo. Mi cuñado lo encajó superbién porque tiene mucho sentido del humor”, recuerda entre risas Beatriz Trapote.

Lo cierto es que Humberto no perdió la calma en ningún momento, y eso que la situación se prestaba, puesto que la intervención del supuesto policía por teléfono incluía palabras sin sentido que el público lanzaba a los humoristas. El hermano de Víctor no entendía nada, pero se mantuvo firme en su postura de intentar llegar a un acuerdo con el falso agente.

Un show sin igual que provoca las carcajadas de todo el que va, entendiéndose así que Javier Aguilera y Carlos Mení hayan vendido todas las localidades en casi todas las ciudades que visitarán próximamente. ¡No se lo pierdan si quieren pasar un buen rato!