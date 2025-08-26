Tierra trágame: Christina Rapado y el beso que le dejó de piedra

La divertida presentadora, actriz y cantante Christina Rapado cuenta su momento embarazoso. «Estábamos con las pruebas de vestuario y tomar medidas para ‘El Altar de la luz’, la obra dirigida por Arturo de Bobadilla. Ocurrió que la chica de vestuario era muy agresiva, la verdad, me cogía de un brazo, la cintura, y en definitiva, muy bastorrona. Bueno, pues con esta sensación incómoda y sin decir nada, me voy a prueba de maquillaje. Y, claro, como no puedo estar callada le digo a la maquilladora, que la de vestuario era muy grosera, porque me cogía como si fuera un muñeco. Le digo además que es bruta la tía y cuatro burradas de las mías....Total, se abre la puerta y entra la de vestuario y le planta un morreo a la maquilladora y dice: ¿Cómo te pido el bocadillo de jamón, con tomate o sin? Y se sale. La maquilladora me dice que es muy basta y que por eso le pone. Me quedé muerta».