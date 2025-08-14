Tierra trágame: la confusión de Nuria Marín con Albiach

La de veces que nos habremos quedado sin saber de qué nos sonaba tanto la cara de esa persona con la que nos hemos encontrado… Nuria Marín tuvo la suerte de poder resolver la incógnita, pero no sin antes hacer un poco el ridículo y llamar «vecina» a una de las políticas más destacadas de la escena catalana…

«Era el estreno de la nueva temporada en el Liceu de Barcelona. Me invitaron a una ópera preciosa y en el descanso saludamos a la gente, que estaban todos con una copa de cava. De repente vi a una chica rubia que me sonaba mucho su cara, y ella me dijo que yo también le sonaba. Me dijo que trabajaba muy cerca de mi casa, y pensé que me sonaba de eso, del barrio. Le dije: ‘‘Hasta luego, vecina’’. Luego caí en que en realidad era Jessica Albiach, que se había presentado ese año a las elecciones de Cataluña. ¡Me sonaba de eso! Y yo llamándola vecina…», recuerda.