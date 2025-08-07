Tierra trágame: el día que Lara Álvarez casi infarta por un pinganillo

Lleva más de una década ligada a la pequeña pantalla. Lara Álvarez es una profesional como la copa de un pino, un animal televisivo, curtida y experimentada. Tanto que es capaz de mantener la calma incluso ante las crisis más inesperadas, como cuando se queda sin esa voz interior qué le dice cómo proceder cuando se encuentra en directo, ¡y no estamos hablando de la conciencia!

«He tenido varios momentos ‘‘tierra trágame’’, sobre todo con el pinganillo cuando estoy trabajando. Haciendo algún giro o movimiento se me ha escapado de la oreja y lo he perdido, y como no trabajo con cue –la pantalla en la que los presentadores pueden leer el guion del programa–, pues he tenido que seguir en directo con mi imaginación, sin saber qué venía después. No sé enteró nadie, aunque a mi director casi le da un infarto, y después a mí también, pero salió bien», reconoce entre risas la conductora.