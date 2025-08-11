Tierra trágame: La Húngara y su extraña -y veloz- forma de bajar las escaleras

¿Qué puede haber más satisfactorio para un artista que recibir galardones y ser reconocido por su trabajo? Y más todavía si se hace frente a sus familiares y seres queridos. Sin embargo, la noche de gloria de Sonia Priego, conocida como La Húngara, tornó en bochorno cuando los nervios y unas escaleras demasiado empinadas jugaron en su contra. Eso sí, al menos se fue con la estatuilla a casa.

"Estaba supernerviosa e iba con taconazo... ¿Cuál fue el resultado?"

«Fue en unos Premios Radiolé, en los que yo era una de las premiadas. Estaban mis hijas conmigo, mi Laura y mi Sonia O’hara, y recuerdo que había unas escaleras supergrandes. Quise bajar como una diva, con mi taconazo, pero estaba supernerviosa y... ¿Cuál fue el resultado? Efectivamente, me caí», nos cuenta la cantante, que resolvió la situación con su gracia natural: «Como la diva que soy, me levanté y no pasó nada, aunque lo recuerdo como el momento más ‘‘tierra, trágame’’ que yo he vivido».