Tierra trágame: Juan Peña, el cantante de la Jet y su momento más «hot»

Su voz magnética, su simpatía natural y una cercanía poco habitual entre artistas lo han convertido en reclamo imprescindible de las fiestas privadas más exclusivas, dentro y fuera de nuestras fronteras. De Roma a Dubái, de Nueva York a La Habana, Juan ha construido a pulso una carrera que lo ha llevado a ser bautizado como «el cantante de la Jet Set», capaz de conquistar a estrellas de Hollywood como Denzel Washington, Leonardo DiCaprio o Penélope Cruz.

Pero ni los artistas de la élite están exentos de un «tierra trágame» de manual. El suyo llegó en República Dominicana, tras un concierto memorable. Al bajar del escenario, un inoportuno desgarro en sus pantalones lo dejó literalmente expuesto. Con reflejos de improvisador nato, se quitó la blazer y se la anudó a la cintura mientras el público le ovacionaba. Elegancia, humor y... muchas tablas.