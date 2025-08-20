Anécdota
Tierra trágame: María José Suárez y los abrazos cariñosos de un «extraño»
«Yo estaba sonriendo porque por más que lo intentaba esa persona ni me sonaba y mientras le daba buenas palabras, intentaba hacer memoria sin éxito»
Simpática a rabiar, María José Suárez nos recibe en el marco de Starlite Occident, de Marbella, para contarnos su momento «embarazoso». A la andaluza le cuesta encontrar uno porque asegura que es muy «metepatas». Sin embargo, relata que recientemente se encontró a una persona que no dejaba de preguntarle por su madre, por su niño, por sus hermanas y se veía que tenía mucha información.
«Yo estaba sonriendo porque por más que lo intentaba esa persona ni me sonaba y mientras le daba buenas palabras, intentaba hacer memoria sin éxito». María José decidió seguir la conversación «tan normal» para no parecer descortés. «Y al rato, cuando me volví a sentar, caí en la cuenta de quién era. Lo peor de todo es que encima era un familiar, que hacía tiempo que no le veía y no le ubicaba. No le ponía ni cara. Lo pasé fatal durante un rato largo».
