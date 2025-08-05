Tierra trágame: La vez que Carlos Rivera se cayó en el escenario en "El Rey León"

Si ya de por sí da vergüenza caerse en la calle, imagínense qué debe de sentir un artista cuando sufre un traspiés en el escenario en plena actuación. Que se lo digan a Carlos Rivera, el cantante que durante años ha dado vida a Simba, en el musical «El Rey León», que se representaba en Madrid y la Ciudad de México. Fue en la capital azteca, su tierra natal, cuando el desliz de un compañero y la mala suerte, arruinaron la que iba a ser su última función. Él lo detalla:

«Era el fin de semana de despedida, aunque yo no llegué al último show, porque me hice un esguince en el tobillo. Uno de los actores no está bien colocado porque era el sustituto y me caí encima de él. Tuvieron que bajar el telón y llevarme inmediatamente al hospital. Mi sustituto terminó la función. Más que un «tierra trágame» fue una putada», lamenta el artista al recordarlo.