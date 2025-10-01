De Tita Cervera a Eugenia Martínez de Irujo: la élite del lujo se reúne en Madrid

Madrid se vistió de gala para recibir a la élite del lujo internacional en la celebración del 15º aniversario de la Asociación Española del Lujo. La organización, presidida por Beatriz de Orleans, convocó en la capital los International Luxury Awards -también conocidos como Premios Diamante- para rendir homenaje a la excelencia de 150 marcas que representan sectores tan diversos como la moda, la gastronomía, la cultura, la joyería, los viajes o el lifestyle.

En esta edición de 2025, 25 premiados recibieron el reconocimiento a su trabajo y su legado. Entre ellos, Eugenia Martínez de Irujo, XIX duquesa de Montoro, y Narcís Rebollo, presidente de GTS, en la categoría Lifestyle & Heritage; el grupo Kering en Sostenibilidad; Chopard en Joyería; o Elie Saab en Moda Femenina. La cita fue, además de un escaparate del lujo contemporáneo, un desfile de estilo donde la moda jugó un papel protagonista.

Carácter atemporal del lujo

La anfitriona, Beatriz de Orleans, abrió la velada con un estilismo que captó todas las miradas: un vestido caftán blanco de líneas fluidas, mangas anchas y un cuello adornado con pétalos bordados en plata. Como complemento, un brazalete de diamantes y el icónico bolso Lady Dior, emblema de la maison francesa, en versión blanca con estampado Millefiori. Su elección fue un guiño perfecto al carácter atemporal del lujo.

Eugenia Martínez de Irujo compartió protagonismo con su inseparable Narcís Rebollo. La duquesa deslumbró con un vestido blanco bordado con motivos florales, falda de tul y chaqueta bomber en el mismo tono, en un equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo. Narcís, impecable en esmoquin negro, encarnó la sobriedad masculina de la noche.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo Gtres

La baronesa Thyssen, Tita Cervera, aportó un aire más relajado sin renunciar al brillo: blusa dorada de lentejuelas ribeteada con perlas, pantalones blancos y bolso XXL, un look que sintetiza su estilo personal, entre la sofisticación y la comodidad.

Vicky Martín Berrocaleligió un diseño de su firma, Victoria Colección: un vestido de crepé recto, bordado con perlas y cristales, versión de fiesta de su célebre modelo nupcial Turquesa. La diseñadora reafirmó así su capacidad de trasladar la artesanía española a los códigos internacionales del lujo.

Vicky Martín Berrocal Gtres

El negro, eterno protagonista de las noches de gala, fue la elección de Ainhoa Arteta, con un vestido de escote en pico, hombros marcados y falda de tablas, acompañado por un collar de diamantes negros y blancos. También de negro se vistió Antonia Dell’Atte, aunque desde la transgresión: un traje de americana estructurada y pantalones anchos, combinado con camiseta estampada y un imponente collar de piedras oscuras.

Paloma Segrelles Gtres

Otros nombres completaron el desfile de lujo: Fionna Ferrer con blusa fluida de lunares; Arantxa de Benito con un original traje de cuadros; Elie Saab Jr. y Christina Mourad, impecables en total black con piezas de la maison familiar; y Ana Antic, fiel a la elegancia española, con un vestido de lunares firmado por Juan Vidal.

Ainhoa Arteta Gtres

La noche de los Premios Diamante confirmó que el lujo, entendido como sinónimo de excelencia, sigue evolucionando, pero sin perder su esencia: reunir a quienes entienden que la elegancia es, ante todo, un arte.