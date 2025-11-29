Todo a punto para que arranque el Baile de Debutantes: emoción, nervios y glamur en las horas previas

Diecinueve jóvenes y sus respectivos "cavaliers" han sido escogidos para vivir la magia del Baile de Debutantes, que se celebra este sábado 29 de noviembre en el hotel Shangri-La Paris. Las afortunadas se reunirán bajo los techos dorados del suntuoso palacio parisino, vestidas con elegantes vestidos de diseñadores de renombre como Dior, Vera Wang, Carolina Herrera y Lanvin. Como manda la tradición, harán su entrada, una a una, del brazo de sus acompañantes.

Tras su presentación, las debutantes asisten a una cena, seguida del famoso baile, cuyo objetivo es recaudar fondos para la Asociación para la Investigación en Cardiología del Feto al Adulto (ARCFA). Fundada en 2001 en el Hospital Necker-Enfants Malades, trabaja para mejorar la atención y el bienestar de los niños con cardiopatías o enfermedades cardíacas.

La distinción de Carolina Herrera

Entre las jóvenes que se preparan para hacer realidad su sueño se encuentran Carolina Lansing, nieta de la diseñadora venezolana Carolina Herrera. Lamentablemente, la abuela no estará presente, pero se ha ocupado de supervisar las pruebas de vestuario. Con la ayuda de Wes Gordon, la debutante quiso rendirle homenaje y destacar su primera colección del Metropolitan Club. Sí estarán con ella su madre y su hermano Magnus, su acompañante, que han llegado de Estados Unidos para vivir con ella esta gran noche.

La princesa Eulalia de Orleans-Borbón, hija del príncipe Álvaro y la princesa Antonella de Orleans-Borbón, y ahijada, por cierto, del Rey Juan Carlos, es otra de las afortunadas debutantes de este año.

Eulalia de Orleans-Borbón. Gtres

A la lista se suman Alice Wang, hija de Chuanfu Wang, fundador del fabricante de automóviles eléctricos BYD, Stella Li, CEO de BYD Americas, y Reagan Sacks, hija del empresario David Sacks, estrecho colaborador del multimillonario Elon Musk, Con tan solo 17 años, es la debutante más joven este año y lo hará con un vestido de Schiaparelli, muy acorde con su natural elegancia.

Una de las asistentes que más atención ha despertado es Lady Araminta Spencer-Churchill, una joven aristócrata cuyo padre, Jamie Spencer-Churchill, duodécimo duque de Marlborough, es primo lejano del ex primer ministro británico Winston Churchill. La joven lucirá un vestido de Armani Privé y llegará del brazo del barón Nicholas von Perfall.

Todo está milimétricamente medido

Los participantes han dedicado estos días previos a ensayar el protocolo: cómo tomar del brazo al caballero, cómo saludar, cómo caminar con el vestido y dónde colocarse en la foto oficial. La sesión de peluquería y maquillaje profesional puede durar entre dos y cuatro horas.

El ambiente es una mezcla de risas nerviosas, fotógrafos merodeando y estilistas ajustando detalles. Todo está absolutamente milimetrado. Minutos antes de que se abran las puertas, reina un silencio tenso y emocionante.