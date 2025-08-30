Todos los detalles de la fiesta de despedida de Gloria Camila

La primera vez que Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, participó en "Supervivientes" fue en 2017. Ha llovido mucho. En aquella ocasión entró junto a su entonces novio Kiko Jiménez, en la modalidad de pareja, y llegaron a estar entre los concursantes más destacados de la temporada.

Aunque tuvo algunos momentos tensos con otros concursantes, protagonizó escenas muy cariñosas con Kiko. Este fue expulsado antes y Gloria Camila continuó su concurso en solitario y resultó tercera finalista de la edición.

Gloria Camila exprime sus últimos días con Álvaro García antes de 'Supervivientes'. Su gesto de amor en pleno concierto Europa Press

Después de aquel éxito, ha sido seleccionada como concursante de la segunda edición de "Supervivientes: All Stars", que reúne a algunos de los participantes más emblemáticos de ediciones pasadas.

Su nueva aventura en Honduras comienza el 4 de septiembre. El programa será presentado por Jorge Javier Vázquez y Sandra Barneda en plató, y Laura Madrueño acompañará desde Honduras.

Rocío Flores abrazada a su tía Gloria Camila en el plató de Supervivientes. larazon

Miedo a las arañas

Gloria Camila ha reconocido que en 2017, cuando llegó a Honduras con solo 21 años y sin experiencia televisiva, dejó cosas pendientes y ahora quiere "solucionar esa espinita". En su vídeo de presentación ha dicho con determinación: "No le tengo miedo ni al hambre, ni a las tormentas, ni a los bichos... (bueno, sí a las arañas)". También ha dejado claro que la palabra abandono no existe en su vocabulario.

Para despedirse de sus seres queridos, la hija de Ortega Cano celebró el viernes una fiesta de despedida en Madrid. Amigos y familiares como Rocío Flores, Manuel Bedmar, su novio Álvaro García, Chema Esteban o incluso Olga Moreno y Agustín Etienne viajaron hasta la capital para desearle la mejor de las suertes en este nuevo proyecto. En una noche en la que no faltó el baile y la música en directo, su gente le firmó una camiseta que, con seguridad, se llevará a Honduras como recuerdo.

Reconciliaciones

Tras semanas de rumores de crisis sentimental con Álvaro García, el artista acompañó a Gloria Camila en este evento tan entrañable. Ya el fin de semana acallaron los rumores durante uno de sus conciertos. Otra de las parejas sorpresas de la noche fue la de Olga Moreno y Agustín Ettiene.

Olga Moreno y Agustín Ettiene, juntos en la fiesta de despedida de Gloria Camila Europa Press

En verano de 2022, lo que había comenzado como una amistad y un vínculo profesional, él como representante, se fue transformando en una historia de amor discreta. El empresario fue un punto de apoyo fundamental para Olga tras su separación de Antonio David Flores y el fallecimiento de su madre. Sin embargo, este verano trascendía la ruptura, poco después de que ambos compartieran en redes sociales imágenes de unas vacaciones en Formentera. Desde finales de junio, ambos se han mantenido alejados del foco mediático. Su reaparición en la fiesta de despedida de Gloria Camila y su evidente conexión entre ellos hacen pensar en una posible reconciliación.