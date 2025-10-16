Tom Cruise y Ana de Armas: fin de un romance de alto vuelo

En Hollywood, incluso los romances más brillantes pueden desvanecerse en silencio. Así parece haber ocurrido con Tom Cruise (63) y Ana de Armas (37), quienes, según The US Sun, han decidido tomar caminos separados después de nueve meses de relación. Una historia que, como tantas otras en la meca del cine, empezó con discreción, se llenó de rumores y terminó envuelta en la elegancia propia de dos estrellas que conocen bien el poder del foco mediático.

"La chispa se había apagado", asegura una fuente cercana al círculo de ambos. "Tom y Ana se lo pasaron bien juntos, pero su tiempo como pareja ya ha llegado a su fin. Siguen siendo buenos amigos y se tienen cariño, pero se dieron cuenta de que estaban mejor como compañeros". Según las mismas declaraciones, ambos seguirán trabajando juntos en su próxima película, el thriller sobrenatural "Deeper", lo que confirma que la ruptura, al menos de momento, no ha dejado heridas abiertas.

No llegaron a posar juntos

El romance entre el actor de "Misión Imposible" y la intérprete de "Blonde" habría comenzado a principios de año, después de coincidir en una reunión de trabajo en Londres. Desde entonces, las pistas fueron apareciendo: cenas a la luz de las velas, escapadas a Menorca, una visita al concierto de Oasis en Wembley y un fin de semana en Woodstock, Vermont, donde se les vio tomados de la mano paseando por el centro del pueblo. A pesar de la expectación, nunca llegaron a posar juntos en un evento público.

Cruise, siempre caballeroso, habría conquistado a Ana con detalles cuidadosamente orquestados: flores, libros -porque ella es "una ávida lectora"-, joyas y ropa de diseñador. "Cuanto más se conocían, más grandes eran los regalos", relató una fuente al Daily Mail. "Probablemente el mayor obsequio fue la libertad de viajar en su jet privado a cualquier parte del mundo. Le encanta viajar, y Tom se lo ponía fácil".

La química entre ambos no pasó desapercibida para la prensa británica, que los vio juntos en más de una ocasión: cenas en Londres, la fiesta del 50 cumpleaños de David Beckham en Notting Hill e incluso un día de navegación por aguas baleares. Sin embargo, con el paso del tiempo, la intensidad inicial pareció diluirse. "Simplemente se dieron cuenta de que no iba a durar mucho", afirma la misma fuente.

La noticia llega en un momento curioso para ambos. Cruise, recién salido de la promoción internacional de "Misión Imposible: Sentencia mortal", atraviesa una etapa de calma personal tras décadas de vida intensa frente a los focos. De Armas, por su parte, disfruta de uno de los momentos más dulces de su carrera, con nuevos proyectos y una vida social vibrante: hace unas semanas se la vio en Puerto Rico junto a Bad Bunny, y más recientemente en la Semana de la Moda de París, posando feliz junto a amigos y un misterioso acompañante.

Un romance que termina sin escándalos y sin reproches.