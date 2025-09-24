Toñi Moreno, muy tajante con las memorias de Mar Flores: " Cada uno que haga con su vida lo que quiera"

Mar Flores continúa acaparando todos los titulares de la crónica social de nuestro país tras la publicación de "Mar en calma", su biografía. Desde que salió a la venta, la modelo ha vuelto a la primera línea mediática y todos los hombres de su vida no han dudado en reaccionar públicamente por alusión, como Carlo Costanzia padre, Kiko Matamoros o Alessandro Lequio.

La opinión de Toñi Moreno

Las memorias de Mar han provocado un aluvión de opiniones. Una de las últimas en pronunciarse sobre este gran paso que ha dado la modelo -y que tantas ampolla ha levantado- ha sido Toñi Moreno. La presentadora, al ser preguntada por el asunto, ha reconocido que recibió la biografía de Flores al salir a la venta, aunque de momento no ha tenido tiempo de leerla.

Portada de "Mar en calma", las memorias de Mar Flores La esfera de los libros

Muy tajante, Moreno ha dado su sincera opinión sobre la decisión de la modelo de narrar algunos de los episodios más controvertidos de su vida. "Cada uno que cuente su vida cuando quiera, y como quiera, y de la manera que quiera. Aunque falte la verdad", ha comenzado diciendo la presentadora andaluza. "Yo no lo sé. No la he conocido tan íntimamente, no tengo el gusto. He coincidido con ella un par de veces. Me ha mandado el libro, yo se lo agradezco y yo me lo leeré. Pero no lo he podido leer. No sé. Cada uno que haga con su vida lo que quiera. Y que sea libre de contarlo cuando le venga bien", ha sentenciado sobre el asunto.

Presentación del libro

Esta tarde, sobre las 19.30 horas, Mar Flores presenta "Mar en calma" en el Espacio Ortega y Gasset de la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid. Se espera la asistencia de amigos de la modelo y hay máxima expectación por saber si, finalmente, le acompañará Terelu Campos en su gran día tras el polémico posado familiar del cumpleaños de la madre de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia padre.