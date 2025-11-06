El turista, un madrileño más

Lo primero que debemos tener en cuenta para comprender el porqué de este proyecto es que el año pasado España recibió cerca de 94 millones de turistas. Así que sí, el nuestro es un país líder mundial en turismo. La culpa la tiene, en parte, lo bien que se come y se bebe, ya que la gastronomía es un sector que representó el 27 por ciento del PIB. Son numerosísimos los viajeros que, antes de hacer las maletas, ya han reservado en esos restaurantes que tienen curiosidad por conocer, que regresan con uno o con varios productos típicos nuestros o, simplemente, porque toda persona que nos visita tiene que desayunar, comer y cenar. Alimentarse, en definitiva.

Por este motivo, Rafael Ansón, presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, de la que forman parte las academias nacionales de 17 países iberoamericanos (incluyendo España y Portugal), y Luis Martín, viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, presentaron ayer el proyecto “Madrid, Destino de Excelencia”, un perfil en el que la academia publicará distintos contenidos en Google Arts & Culture. Ha sido un trabajo creado para la difusión del arte y la cultura, que cuenta con millones de visualizaciones en todo el mundo: “Desde la Academia Iberoamericana de Gastronomía impulsamos este proyecto, que refleja cómo la gastronomía ha revolucionado el sector del turismo. Creemos que es muy importante que se haya dedicado un espacio a un territorio como Madrid, que se ha convertido en un destino de excelencia a nivel internacional. La ventaja es que no es un espacio cerrado, sino que se puede ir ampliando con nuevos contenidos relacionados con la cultura gastronómica de Iberoamérica”, dice Ansón.

El proyecto “Madrid, Destino de Excelencia” Cedida

“Madrid, Destino de Excelencia” forma parte de una serie de iniciativas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid en los últimos años para potenciar el turismo sostenible. Las mismas se encuadran en la “Estrategia de Turismo de la Comunidad de Madrid 2023/26”, que incluye campañas específicas para fomentar el turismo gastronómico y promocionar la gastronomía como producto cultural y turístico: “En 2024, la Comunidad de Madrid recibió a un total de 16 millones de turistas, de los cuales 8,8 millones, es decir, más del 50 por ciento, eran internacionales”, afirma Luis Martín, quien insistió en que la capital puede presumir de poseer una identidad turística singular y diversa gracias a la riqueza de sus recursos culturales, gastronómicos y de ocio. Madrid se distingue por contar con un conjunto de experiencias que conforman su esencia. Su atractivo radica en la combinación de cultura, gastronomía, ocio y hospitalidad. A diferencia de otras campañas de comunicación, esta plataforma asegura que la información se mantiene en el tiempo con un contenido de interés turístico, cuidado y de calidad, que puede ir evolucionando y que sirve de escaparate para inspirar al turista nacional e internacional.

Asimismo, el plan incluye actuaciones para impulsar el agroturismo con el objetivo de descentralizar y diversificar la oferta, o facilitar el conocimiento de la oferta regional mediante la elaboración de guías gastronómicas. A ello se suma la participación de la Comunidad de Madrid en el I Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, que se celebró el lunes, lo que refuerza su compromiso de apoyar a la gastronomía como un sector clave para el desarrollo turístico sostenible. Una curiosidad: todos los contenidos de “Madrid, Destino de Excelencia” se encuentran en español y en inglés dentro del perfil de la Academia Iberoamericana de Gastronomía. Si accede a https://artsandculture.google.com/partner/academia-iberoamericana-de-gastronomia encontrará numerosas informaciones, entre ellas, de los mercados municipales de Vallehermoso, de la Cebada y Los Mostenses, así como de restaurantes centenarios como Botín, Lhardy, Ciriaco y Lucio, además de otros como Zalacaín, Coque y Marcelino, vinos y ultraporcinos. Y este es solo el principio