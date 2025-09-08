Última hora caso hija de Anabel Pantoja: la jueza toma una importante decisión

Anabel Pantoja ha iniciado una nueva etapa de su vida de nuevo en Madrid. Dejaba Gran Canaria para instalarse en la capital, sin dar detalles de sus planes, aunque generando mucho interés entre sus seguidores. Después se desveló que fichaba por ‘Bailando con las estrellas’, por lo que regresa a Telecinco. Pero no lo hace para hablar sobre los conflictos de su familia, como tampoco sobre su vida persona. Mucho menos sobre la batalla judicial que llegó después del calvario en el hospital junto a su hija Alma. Un problema que aún sigue pisándole los talones, pero del que acaba de recibir novedades.

A principios de año, Anabel Pantoja y David Rodríguez tuvieron que ingresar a su hija de urgencias en el hospital. Permaneció dos semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos y la preocupación fue mayúscula entre sus seres queridos. Se temía lo peor, pero se obró un milagro y la pequeña regresó a casa con sus padres. Pero se inició una investigación. Desde el hospital evidenciaron de que la versión de los progenitores no concordaba del todo con las lesiones presentadas por la niña, de ahí que diesen parte a las autoridades. Así comenzó una investigación ante posibles malos tratos que les ha mantenido en vilo todos estos meses.

Anabel Pantoja y David Rodríguez reciben novedades

Este lunes, ante el estreno de ‘El tiempo justo’ en Telecinco, Joaquín Prat se ha hecho eco de la estancia de Anabel Pantoja en Madrid. Por fin le acompaña su pareja, David Rodríguez, pero parece que sus pasos no son casuales, sino que están muy medidos y bajo prescripción de sus abogados. Así lo desvela ahora Antonio Rossi al informar sobre los avances en el proceso judicial en contra de la influencer y el fisioterapeuta.

El novio de Anabel Pantoja, David Rodríguez Gtres

Le preguntan si su estancia en Madrid es temporal o definitivo. El periodista desvela que el equipo jurídico de la pareja les ha recomendado mudarse a la Península, dejar su vida en Gran Canaria. Es ahí cuando entra en detalles: “Hay novedades en el caso de fuentes directas de los juzgados, que sé que se lo han trasladado a la pareja la semana pasada precisamente. Su abogado se lo comunicó a los dos. Parece ser, siempre a la espera de que tengamos el auto real, pero parece ser, al menos así se lo ha comunicado la jueza, va a sobreseer provisionalmente el caso, a la espera de conocer que puede incluir algunas medidas cautelares”.

“El sobreseimiento provisional son cinco años hasta que es definitivo. Durante estos cinco años, parece ser que la jueza, habrá que concretar a ver qué viene en el auto, querría conocer el seguimiento médico de la menor, por si en estos cinco años ocurre algo relativo o que pudiera ser consecuencia del suceso. Pero lo que le ha informado a la pareja su equipo jurídico el martes pasado, para ser más concretos, es que la jueza va a sobreseer provisionalmente el caso y que incluirán algunas posibles medidas cautelares”, desgrana Antonio Rossi.

Pero Anabel Pantoja tendría que abandonar su isla en Canarias. Al menos así se lo han recomendado para no ver complicado su horizonte judicial respecto a la salud de su niña. Y es que en estos cinco años estará bajo supervisión de los médicos y mejor que no sea a aquellos a los que ha denunciado: “Además, les ha recomendado que deberían abandonar Canarias, porque el informe que presentan a petición de David, es muy agresivo contra el hospital y entonces dicen que si el seguimiento lo va a hacer un hospital al que han demandado y al que dicen que ha sido, más o menos, negligente a la hora de evaluar a la menor. Lo más conveniente es que se buscaran otro sitio y dejaran Canarias”.