Última hora sobre el estado de Jaime Anglada, tras dos semanas en la UCI

El estado de Jaime Anglada tras ser atropellado el pasado 7 de agosto en Palma sigue preocupando a todos. El cantante mallorquín, íntimo amigo del Rey Felipe VI,se encuentra aún en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Son Espases de Palma. Dos semanas de angustia para su familia y amigos, que poco a poco van siendo algo más positivos ante su favorable evolución y tras sucederse varios partes médicos que animan al optimismo.

El artista fue arrollado cuando circulaba con su motocicleta por un conductor que conducía bajo los efectos del alcohol. Complicó aún más las cosas al darse a la fuga e incurrió en más delitos por omisión de socorro. Ahora su víctima se encuentra aún en la UCI, donde ha experimentado una “sensible mejoría”, mientras se decide el destino judicial del joven de 20 años declarado culpable cuando se entregó tiempo después en comisaría.

El nuevo parte médico de Jaime Anglada

A cuenta gotas llega la información sobre los avances del cantante durante su convalecencia tras el atropello. Desde el citado centro médico han emitido un nuevo parte, en el que subrayan que ha experimentado una “sensible mejoría”, y que está “mucho más estable”. Eso sí, aún deberá permanecer bajo cuidados intensivos en la unidad especializada, dada su gravedad. Desde el hospital detallan que permanecerá aquí hasta que puedan confirmar su evolución favorable tras continuar pendientes de su evolución.

Jaume Anglada, en la recepción de los Reyes y sus hijas en Marivent Gtres

La semana pasada fue despertado poco a poco del coma al que fue inducido. Al comprobarse que no había lesiones, aunque aún está en constante evaluación, y constatarse una mejoría, finalmente regresó a quirófano. Aquí fue intervenido en la cadera y la mandíbula en dos operaciones el día 13 y el 14 de agosto, que resultaron ser un éxito. Se informó entonces que estaba “estable dentro de la gravedad” y, como subrayaba su amigo Julián Aguirre: “Va a tardar mucho en recuperarse”.

El amigo de Jaime Anglada ponía de relieve además lo preocupado que está su entorno: “Está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias, como hasta cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo, pero a veces no contesta de la manera acertada”, alertaba la semana pasada. Sin embargo, parece que no se han encontrado lesiones, según adelantaban desde ‘Informalia’ y que su evolución está siendo favorable, confirmándose de nuevo una “sensible mejoría”.