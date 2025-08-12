Última hora sobre el estado de Jaume Anglada tras el atropello: va despertando poco a poco

El pasado jueves 7 de agosto, Jaume Anglada, íntimo amigo del Rey Felipe VI, sufrió un grave atropello que le mantiene aún ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos. El cantante circulaba con su moto por las carreteras de Palma de Mallorca cuando fue arrollado por un vehículo que se dio a la fuga, cuyo conductor se enfrenta ahora hasta a tres delitos por conducir en dirección contraria y también por la omisión de socorro. Mientras él encara su destino judicial, el artista continúa luchando por su vida en el Hospital Son Espases de la isla balear, donde van dirigidas todas las oraciones de sus familiares y amigos.

Uno de sus íntimos ha querido arrojar más luz sobre lo sucedido y, especialmente, sobre su ansiada recuperación. Los avances son paulatinos y se va con pies de plomo para asegurar su pronta mejoría, tras haber sido inducido al coma por los médicos que velan por él en la Unidad de Cuidados Intensivos. Desde el programa de Antena 3, ‘Y ahora Sonsoles Verano’, Julián Aguirre ha avanzado algunos detalles de su evolución, con cierta cautela para no ofender a la familia y no desvelar nada que pudiese perjudicarles en lo íntimo y tampoco en lo legal.

Jaume Anglada, despertando poco a poco

“Está mal, la familia está mal, los amigos estamos mal. Le están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias como hasta cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo, pero a veces no contesta de la manera acertada”, desvela el amigo del cantante desde el citado programa de Antena 3, muy preocupado por las últimas informaciones que le han trasmitido desde su entorno más cercano y que él mismo pone en conocimiento del público. Una situación que, desde Grecia, en sus vacaciones privadas, los Reyes Felipe y Letizia están siguiendo de cerca, también alertados por lo sucedido a su íntimo.

Julián Aguirre informando del estado de Jaume Anglada Y ahora Sonsoles Verano

Por delante queda una ardua tarea para prometer una pronta y segura recuperación. Se va con cuidado y avanzando poco a poco, tratando de constatar el alcance de las lesiones que podrían haber resultado del atropello de la semana pasada: “El próximo miércoles, si todo va bien, le van a operar de la cadera, de una de las múltiples roturas que tiene en el cuerpo y va a salir adelante”, añade Julián Aguirre, que prevé que la estancia del artista en el hospital mallorquín será largo, dada “la gravedad de las heridas”.

Ya se ha informado que Jaume Anglada presenta un difícil cuadro médico: “Un traumatismo craneoencefálico y múltiples heridas internas. Está en coma inducido, pero fuera de peligro”, informaba este fin de semana Alberto Guzmán desde ‘D Corazón’ en TVE. Un diagnóstico que Julián Aguirre ha confirmado en el plató de Antena 3, poniendo de relieve que “va a tardar en recuperarse”.

Una situación que mantiene en vilo a sus seres queridos, como así subraya una vez más: “Él está mal, la familia está mal y los amigos estamos mal. Fijaros que a él no le gusta que hablemos de él. Es fastidioso que tenga que salir por esta noticia, cuando es lo que más va a odiar”, recalca su amigo que, sin embargo, ha entendido necesario ampliar la información sobre su estado en el hospital, ante un pequeño avance experimentado en su caso, al estar siendo despertado poco a poco y con la premisa de que podrá ser operado de la cadera en los próximos días, si todo sigue su curso.