Última hora del estado de salud de Curro Romero: "Ya le han trasladado a planta"

La vida del maestro Curro Romero siempre ha estado ligada al ruedo, al temple y al misterio que le convirtió en leyenda. Hoy, a sus 91 años, ese pulso lo libra en otra arena: la de la salud. El torero fue ingresado recientemente en el hospital Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir un episodio de fiebre alta que, tras las pruebas pertinentes, reveló un positivo en coronavirus. Una noticia que encendió las alarmas entre sus seguidores y que, sin embargo, comienza a teñirse de esperanza.

Horas después de su ingreso, y tras permanecer en observación bajo estrictas medidas médicas, el maestro ha sido trasladado a planta. Un detalle que, como confirma su esposa, Carmen Tello a la revista "Semana", supone un alivio: "Hemos pasado ya el susto. Está muchísimo mejor. Los médicos están impresionados de la fortaleza que tiene porque el covid que ha tenido ha sido bastante fuerte, con fiebres muy altas y complicación de pulmón. Pero está saliendo de todo", asegura con serenidad.

El traslado a planta marca un punto de inflexión. "Me imagino que empezarán a darle ya el antibiótico por boca y no por vía intravenosa. Estamos muy contentos", añade Carmen, agradecida por las innumerables muestras de cariño que la familia ha recibido en estas horas delicadas.

Un camino de resistencia

Este no es el primer contratiempo médico que Curro Romero afronta en los últimos meses. El pasado mayo, el torero sevillano tuvo que ser ingresado dos veces en apenas una semana debido a un proceso infeccioso y a una crisis respiratoria. En aquel momento, también fue su mujer quien trasmitió calma y confianza en la fortaleza del maestro. "Él es fuerte", decía entonces, convencida de que la resistencia forma parte inseparable de la esencia de su marido.

La vida de Romero, marcada por un toreo eterno, también lo está por una salud frágil en los últimos años. En 2024 sufrió la rotura de cadera tras fracturarse la cabeza del fémur, un episodio que obligó a una compleja intervención en el mismo hospital sevillano. Desde entonces, cada recaída ha puesto a prueba no solo su físico, sino también el círculo íntimo que lo rodea: amigos, familiares y, sobre todo, Carmen Tello, su presencia más constante.

En las inmediaciones del hospital, la sevillana no dudaba en relatar con naturalidad los detalles de esta última recaída: "El martes se puso regular y tenía un poquito de fiebre, el miércoles más, el jueves también. Le hicieron una prueba de covid porque hay mucho otra vez, aunque hay gente que no lo sabe. El domingo por la noche se puso con muchísima fiebre y tiene una neumonía, que es una de las complicaciones".

Aun en esas circunstancias, Carmen transmitía calma: “Él está estable, tranquilo. Yo creo que la noche la ha pasado muy bien y me han dicho que hoy o mañana podían subirlo a planta. Depende de la evolución”.

Esperanza y gratitud

Hoy, esa evolución comienza a dar señales positivas. El maestro ya se encuentra en planta, lo que abre la puerta a un posible alta en los próximos días si la mejoría continúa. Mientras tanto, la pareja agradece el respaldo de todos aquellos que, desde la distancia, siguen con atención el pulso vital de una de las figuras más queridas de la tauromaquia española.

Curro Romero, símbolo de una época y reflejo de un arte irrepetible, vuelve a demostrar que su historia no se escribe en clave de derrota. Acompañado de la fuerza serena de Carmen Tello, libra esta nueva faena con el mismo temple que marcó su leyenda.