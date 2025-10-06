Intervención
Última hora del hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado tras ser operado de urgencia: "Necesita recuperación"
El chico de 17 años sufrió un accidente la semana pasada por la que se fracturó la muñeca
La semana pasada, Rosario Mohedano compartía en redes sociales una preocupante fotografía de la que no ofreció muchos más detalles. “No puedes relajarte”, decía junto a una imagen en la que se apreciaba a una persona en el suelo mientras parecía ser atendida por los servicios de emergencia.
Horas después, la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano por fin reveló qué había pasado. Su hijo mayor, fruto de su tormentosa relación con Antonio Tejado, sufrió un accidente que le provocó una fractura en la muñeca. “Gracias a todos por tanto amor. Ayer no tenía energía para contestar, pero hoy vamos a tope con el mundo. Solo tenemos que preocuparnos por una muñeca rota. Tienen que operar, así que paciencia y mucho amor. Porque los hijos no solo te dan satisfacciones, también te dan algún que otro susto”, lamentaba la cantante ante sus más de 180.000 seguidores.
La fractura fue lo suficientemente grave como para que los médicos tuvieran que programar una operación de urgencia que ha tenido lugar este mismo lunes. El hijo de Rosario Mohedano y Antonio Tejado ha entrado a quirófano a primera hora de la mañana, y aunque la recuperación será larga, por fortuna todo ha salido bien.
“Gracias a todos por los mensajes de cariño y apoyo. Está despertando”, ha comenzado diciendo Rosario Mohedano, ataviada con el pijama de quirófano, señal de que ha podido acompañar a su hijo durante la intervención. “La operación ha salido muy bien, pero ahora necesita recuperación, rehabilitación, paciencia y que no se me vuelva a romper nada más”, añade la cantante.
Efectivamente, este año ha sido complicado para Mohedano en este sentido. En enero, su hijo mayor también tuvo que pasar por quirófano hasta en dos ocasiones tras una grave caída que le provocó una fractura en el brazo. Así lo explicó ella misma ante las preguntas de sus seguidores de Instagram:
“Lleváis muchos meses preguntando qué es lo que ha ocurrido para que estemos en esta situación. Pues mi hijo es muy echado para adelante, muy valiente, y le encanta hacer ejercicios aéreos y acrobacias. Se fue a un centro especializado en eso y tuvo un accidente bastante gordo”.
Entonces comentaba que, en ocasiones, las madres también deben ejercer como “enfermeras en casa”, y parece que ahora le tocará volver a asumir este rol tras el nuevo accidente.
✕
Accede a tu cuenta para comentar