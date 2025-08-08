Última hora sobre Jaume Anglada: sufre la extirpación del bazo y un traumatismo craneoencefálico grave

El músico mallorquín Jaume Anglada, uno de los rostros más queridos y reconocibles de la escena cultural balear, se encuentra hospitalizado en estado grave tras un brutal accidente de tráfico ocurrido este viernes. La motocicleta en la que viajaba fue violentamente embestida por un automóvil cuyo conductor, lejos de prestar auxilio, se dio a la fuga.

De acuerdo con información proporcionada por fuentes policiales y sanitarias, el siniestro tuvo lugar alrededor de la 1:30 de la madrugada en la avenida Joan Miró, a la altura del número 330, cerca de la zona de Cala Mayor, en Palma.

Las primeras pesquisas apuntan a que el vehículo impactó de lleno contra la moto antes de abandonar la escena. Minutos después, el artista era trasladado de urgencia al Hospital Universitario Son Espases. El presunto responsable, un joven de unos veinte años, fue finalmente detenido en su domicilio.

Así ha quedado la escena del grave accidente de Jaume Anglada: restos y señales en el asfalto Europa Press

Anglada permanece ingresado en la UCI en estado grave, tal y como han confirmado fuentes cercanas a la familia a la agencia Europa Press. El cantante ha sufrido la extirpación del bazo y presenta fracturas en la cadera, la mandíbula y las costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo por el que permanece bajo completa vigilancia.

Hospital Universitario Son Espases de Mallorca Gtres

El entorno del artista ha pedido respeto y discreción ante la avalancha de mensajes de apoyo recibidos, mientras los vecinos de la zona, aún consternados, siguen comentando el suceso que ha tenido lugar prácticamente en la puerta de la casa de la víctima. La preocupación es máxima en el círculo más cercano de Anglada, que aguarda con esperanza la evolución de su estado en las próximas horas.

Entre ellos se encuentra el Rey Felipe VI, que mantiene una relación de estrecha amistad con Anglada desde hace años. Figura habitual en los círculos culturales y sociales de Mallorca, Anglada ha forjado relaciones personales con figuras de peso dentro y fuera de la isla, como con el jefe de Estado, cuya conexión se ha tejido en un delicado equilibrio entre actos oficiales y encuentros privados. De hecho, el cantante fue una de las autoridades que los Reyes y sus hijas recibieron el pasado lunes en el Palacio de Marivent, como muestra de su cercanía a la Familia Real.

El Rey Felipe VI durante el concierto de Jaime Anglada, a 01 de agosto de 2025, en Palma de Mallorca (España). Raúl Terrel EP

El monarca, que cada verano convierte Palma en su refugio estival, ha sido un seguidor fiel del músico, acudiendo a sus actuaciones siempre que la agenda se lo permite. El pasado 1 de agosto, apenas unas horas después de competir a bordo del Aifos en la Copa del Rey Mapfre, Felipe VI asistió a uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma. Aquella jornada, Anglada regaló a la audiencia -y al Rey- un momento que terminaría viralizándose: el jefe de Estado, relajado y sonriente, cantando y bailando al compás de “Échame a mí la culpa”.

El Rey Felipe VI, durante el concierto de Anglada en el Real Club Náutico Gtres

Al finalizar, el artista dedicó unas palabras de agradecimiento a su ilustre amigo por su presencia y por mantener, año tras año, la tradición de pasar parte del verano en la isla. Hoy, sin embargo, el escenario es muy distinto. Con la Familia Real ya inmersa en su descanso privado, es incierto si el monarca podrá visitar a su amigo en el hospital.

Casado desde hace años con Pilar, madre de sus dos hijos, Jaime y Julia, Anglada afronta ahora su reto más difícil, rodeado del cariño de su familia y de una isla entera que espera su pronta recuperación.