La última llamada de Rocío Flores a Rocío Carrasco, matizada por Terelu Campos

Rocío Flores se ha armado de valor y dos años y once meses después vuelve a los platós de televisión. Ha elegido ‘De viernes’ simplemente porque la productora se lo ofreció y entendió que había llegado el momento. Había permanecido en un discreto segundo plano y a pesar de que su padre, Antonio David Flores, no estaba de acuerdo, ella ha aceptado la oferta. Esto le hace reabrir viejas heridas, que aún no tiene del todo superadas a pesar de los años en terapia. Especialmente a todo lo referente a su madre, Rocío Carrasco.

Su relación es nula. Eso ya se ha planteado en un millar de conversaciones en los debates mediáticos, también en los tribunales. A lo largo de la conversación le han preguntado si acaba de tener un encuentro privado con ella. La joven dice que de eso no puede hablar. Sí que se vieron en los juzgados el pasado mes de junio enfrentadas por la docuserie de Mediaset y las revelaciones vertidas en ella. Pero también han planteado cómo fue la última llamada de la hija a su madre, cuando supo que había intentado quitarse la vida.

Rocío Flores y la llamada que no obtuvo respuesta

“La última llamada que le hago es cuando ocurre un episodio concreto con ella, que a mí no me corresponde decirlo”, responde a cuándo se produjo su último intento de contacto con su madre. Bea Archidona da el paso y habla del intento autolítico que le llevó al hospital. Rocío Flores reconoce que nunca ha narrado antes cómo se enteró. Fue cuando Antonio David Flores salió de ‘GH Vip’, donde participó siendo una de las grandes estrellas de la edición. Los abogados le informaron en privado en el hotel lo sucedido. Fue el padre quien subió a la habitación de su hija a darle la noticia.

La hija de Rocío Carrasco dice haber reaccionado de manera normal ante la idea de que su madre intentó quitarse la vida. “¿Lloraste?”, le pregunta Ángela Portero: “Hombre pues claro, me dio un ataque de ansiedad. Es que es mi madre, una cosa no quita la otra. Encima enterarte de eso sin tener relación. A la mañana siguiente lo primero que hago es coger y llamarla. No pasó nada, que no obtuve respuesta”. Se muestra muy rotunda en su “no” a si trató de llamar a Fidel Albiac. Se le cambia el rictus al escuchar su nombre.

“Hice una llamada, la llamé a ella, no se me cogió…”. Tampoco dejó mensajes. Sí que reconoce que pudo haber llamado varias veces, “dado lo intensita que soy”. Es aquí donde Terelu Campos quiere dar su versión. Dice haberse enterado del intento autolítico de Rocío Carrasco el día antes de que se desvelase en la serie, pues no lo supo cuando sucedió. Pero le quiere dejar claro que “tu madre estaba sufriendo”. La hija suspira profundo, le toca la fibra: “Mi madre habrá sufrido muchas cosas a lo largo de su vida, claro que sí, como hemos sufrido todos. Los primeros sus hijos, pero claro que evidentemente ella también. Pero creo que, en esta situación, realmente hemos sufrido todos, aquí no hay ningún ganador”.

Terelu Campos le da la razón en su respuesta. Entiende que todos lo han pasado mal, pero también que todos tienen parte de culpa. Le pregunta si cree que ella ha cometido errores y piensa que debe pedir perdón por ellos. Rocío Flores tiene claro que sí, pero a todo el mundo, a su padre, a Olga Moreno, a su madre, a mi hermano, a mis tíos: “Soy una persona que se equivoca todos los días de su vida. Soy una persona. Tengo sentimientos y no te digo que lo dudes, te lo estoy recalcando”. Sigue la tensión entre ellas.